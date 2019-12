Sem técnico definido, Athletico surpreende a torcida e anuncia primeiro reforço para 2020

​ Depois de conquistar a Copa do Brasil em 2019 e conseguir o acesso à Libertadores, o ​Athletico-PR agora busca reforços para 2020. Nesta segunda-feira (23), o Furacão anunciou a primeira contratação para a próxima temporada: trata-se do meia-atacante Fernando Canesin, de 27 anos, que chega junto ao KV Oostende, da Bélgica.

Nascido em Ribeirão Preto – SP, Canesin rumou para a Bélgica em 2009, integrando as categorias de base do RSC Anderlecht. Já em 2013, foi emprestado ao KV Oostende, que um ano depois contratou o jogador em definitivo. No anúncio oficial através do Twitter, a equipe paranaense brincou com o jogador: “É brasileiro, mas é quase belga”.

O jogador assinou com o Furacão até 2021 e será uma das peças de reposição das saídas de Marco Ruben, Marcelo Cirino e Braian Romero. Na atual edição da Jupiler Pro League (Campeonato Belga), o brasileiro marcou apenas dois gols em 16 partidas jogadas. Entretanto, os números gerais do jogador no futebol belga são: 285 jogos, 25 gols e 57 assistências.

