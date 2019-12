SENAI abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 3.319,00

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 3.319,00.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.

As ações de qualificação profissional realizadas pelo SENAI formaram 73,7 milhões de trabalhadores em todo o território nacional, desde 1942. Esse resultado só foi possível porque o SENAI aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que vão além do tradicional modelo de educação presencial, em suas 541 unidades fixas e 452 unidades móveis em 1,6 mil municípios brasileiros. O SENAI também capacita e forma profissionais em cursos a distância, que estão à disposição do estudante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Edital 01

A oportunidade aqui é destinada para quem tem nível fundamental completo e conhecimento básico de informática. O profissional, que atuará em Cuiabá, terá as seguintes atribuições: preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento; Preparar as sementes; Fazer repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagens.

Segundo o comunicado de vaga, para participar é necessário ter conhecimento em jardinagem, poda, irrigação, plantio de mudas e árvores, conservação de áreas verdes e arborização, manuseio de equipamentos como roçadeira, entre outras coisas.

O salário é de R$1.184,00, após o período de experiência de 90 dias. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020, no site www.fiemt.com.br/portal.

Edital 02

A vaga é para quem tem nível médio completo e conhecimento básico de informática. O profissional contratado deverá realizar a manutenção das instalações físicas da Unidade, assegurando bom aspecto visual, bem como, zelando pelo bom funcionamento de seus equipamentos e realizar a manutenção elétrica, hidráulica, esgoto, alvenaria, montagem, reparo e pintura nas dependências e perímetro da Unidade.

Segundo o comunicado de vaga, o cargo exige conhecimento em elétrica predial, instalações hidráulicas, manutenção de aparelhos de ar condicionado e construção civil.O salário é de R$ 1.936,00, após o período de experiência de 90 dias. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020, no site www.fiemt.com.br/portal.

Edital 03

A vaga também é para quem tem ensino médio completo. Além disso, serão avaliados capacidade de análise, capacidade de articulação, capacidade de exposição oral, concentração, criticidade, habilidade com números, entre outros requisitos de vaga.

O profissional da área deverá responder as informações cadastradas em sistema específico pelos alunos; Realizar matrícula no sistema específico referente aos cursos do SENAI; Prestar apoio a realização de eventos da Instituição; entre outras tarefas.

A remuneração já está definida. Segundo o comunicado de vaga, a remuneração está fixada no valor de 1.936,00 após o período de experiência de 90 dias. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020, no site www.fiemt.com.br/portal.

Edital 04

A vaga é para quem tem nível superior superior. Quem for contratado terá que elaborar novos contratos de Pessoa Física, conforme solicitações; elaborar, revisar e manter atualizados os normativos relacionados à área/Unidade; entre outras tarefas.

Além da escolaridade, é indispensável possuir conhecimentos de Pacote Office; Técnica em Vendas; Atendimento ao Cliente e Conhecimento das funcionalidades do Sistema ERP Protheus e CRM. O salário, após o período de experiência de 90 dias, será de R$2.904,00. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2020, no site www.fiemt.com.br/portal.

Edital 05

Atenção, candidatos! Vaga para Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo o comunicado de vaga, o salário é de R$ 3.319,00 após o período de experiência de 90 dias. Para isso, o candidato deverá ter ensino superior completo em Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins.

Além da escolaridade, é necessário ter conhecimentos em Photoshop, Ilustrador e In Design avançado; Desejável: After Effects e outros programas do pacote Adobe; entre outros requisitos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 05 de janeiro de 2020, no site www.fiemt.com.br/portal.