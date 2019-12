Sevilla se prepara para fazer proposta por jogador do Corinthians

O Corinthians está preocupado neste final de ano em buscar reforços para o próximo ano, entretanto, o clube já sabe que isso não é uma missão fácil. Enquanto isso, outros clubes estão de olho em jogadores que já possuem vínculo com o Timão e, por conta disso, podem fazer propostas para tirá-los de Itaquera.

Nos próximos dias, segundo informações divulgadas pelo portal Todofichajes.com, o Sevilla, da Espanha, demonstrou interesse em contratar o zagueiro Léo Santos, jovem jogador da base corintiana. Vale destacar que o contrato de Léo Santos com o Corintihans não é longo, valendo até o final da temporada 2020. Por outro lado, a multa rescisória é gigantesca, girando em torno de 50 milhões de Euros.

O Sevilla já demonstrou interesse em contratar Léo Santos em outras oportunidades, entretanto, não foi possível chegar a um acordo. O grande exemplo foi quando o Corinthians demonstrou interese em Guilherme Arana, onde o time espanhol propos uma troca por igual, mas a diretoria corintiana recusou o negócio.

Léo Santos sempre foi uma das maiores promessas da base corintiana. O jogador começou a carreira como profissional em 2016, entretanto, só começou a ganhar chances no ano passado. Ele foi emprestado para o Fluminense, porém, no time carioca acabou jogando pouco, disputando apenas seis partidas, até se machucar e precisar passar por uma cirurgia.

Hoje, o Corinthians está vivendo um momento complicado financeiramente e, por conta disso, são grandes as chances do Timão aceitar a oferta, mas para isso acontecer os números tem que valer a pena. Com uma multa tão grande, mas com a proximidade do fim do contrato, o jogador pode acabar se despedindo caso chegue uma oferta oficial.