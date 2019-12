SICOOB abre 82 novas vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

“O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,4 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 450 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras.

Os depósitos em cooperativas financeiras têm a proteção do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop). Esse fundo garante os depósitos e os créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito e nos bancos cooperativos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições. Atualmente, o valor limite dessa proteção é o mesmo em vigor para os depositantes dos bancos.”

A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,9 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

A empresa abriu vagas de emprego e estágio no Brasil. Saiba mais!

Cargos Disponíveis

As oportunidades são destinadas aos cargos de Gerente de Relacionamento PJ; Gerente de Relacionamento PF; Estagiário de Comunicação/Criação; Analista de Infraestrutura; Analista de Inteligência Competitiva; Assistente Contábil; Agente de Atendimento; Cientista de Dados; Analista Administrativo Financeiro; Especialista de Comunicação e Marketing; Assistente de Crédito; e Analista de Recursos Humanos.

O local de atuação do profissional vai variar conforme a cidade de oferta da vaga desejada. Os salários e benefícios ofertados pela empresa ainda não foram informados.

Inscrição

As inscrições podem ser realizadas através do site de vagas da empresa. Para isso, o candidato deverá selecionar o cargo de seu interesse e clicar em “Candidatar-se agora”. Será necessário inserir seu e-mail para prosseguir com o cadastro.