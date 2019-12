Símbolo do Bahia e “ladrão de bolas”: conheça Gregore, pretendido por Grêmio e Flamengo

​Gregore de Magalhães da Silva. Ou, simplesmente, Gregore. Este volante está na mira de ​Flamengo e ​Grêmio para a temporada de 2020. E isso acontece pelo que vem fazendo com a camisa do ​Bahia.

O jogador de 25 anos e 1,81m foi titular absoluto do Tricolor da Boa Terra nas últimas duas temporadas, se tornando, inclusive, o líder geral de desarmes do Campeonato Brasileiro de 2018 (130 roubadas em 35 jogos) e o segundo em 2019 (122 desarmes em 34 partidas, atrás apenas do lateral Marcos Rocha, do Palmeiras). Os números mostram que se trata de um atleta extremamente combativo e que consegue se sobressair na marcação as adversários.

Além disso, neste ano, foi também o atleta que mais distribuiu passes no time do Bahia no Brasileirão. No total, foram 1.794, sendo 1.628 certos, o que dá um aproveitamento de 90,7%. Sendo assim, Gregore mostra capacidade, também, de iniciar as ações ofensivas. Como ponto negativo, os passes de média e longa distância ainda precisam ser aprimorados. Porém, por se entregar o tempo todo, conquistou a idolatria do torcedor baiano.

Esta, aliás, não é a primeira vez que se torna alvo do mercado. Ao final de 2018, o próprio Fla, além de Cruzeiro e clubes da Turquia, estiveram de olho no volante. Em 2019, o Atlético-MG chegou a apresentar uma proposta formal, mas a mesma acabou rejeitada. Agora, no entanto, o assédio tem tudo para ser maior.