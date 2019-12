Simulador do saque do FGTS: Confira quanto você vai receber em 2020

Os trabalhadores já podem aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa é uma das duas novas opções de saque do benefício que o governo liberou. Nesse aspecto, a partir de 2020, o trabalhador terá a opção de sacar uma parte do fundo anualmente, no mês de seu aniversário. Por outro lado, perde o direito de sacar todo o dinheiro do fundo se for demitido.

Vale lembrar que o saque-aniversário é diferente do saque imediato de até R$500 de cada conta do fundo, que já foi iniciado. Sendo assim, uma não tem relação com a outra. Apesar de estar disponível apenas em 2020, já é possível simular, por meio do aplicativo para celular do FGTS, quanto poderá ser retirado.

Como é calculado o valor?

Na opção de saque-aniversário, o valor que poderá ser sacado depende de quanto dinheiro o trabalhador tem na conta, da seguinte forma:

Saldo Alíquota Parcela adicional Até R$ 500,00 50% 0 De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50,00 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150,00 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650,00 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150,00 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900,00 acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900,00

No aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá ver o valor previsto que poderá ser sacado a partir de 2020. Como a parcela depende do total que há no fundo de garantia, é apenas uma simulação, com base em quanto dinheiro o trabalhador tem atualmente.

Como fazer o cadastro?

O aplicativo está disponível na App Store, Google Play ou Windows Store.

Para acessar o aplicativo, será necessário criar uma senha, caso já não tenha. O cadastro da senha deve ser feito direto pelo aplicativo:

Na tela inicial do app, clique em “Cadastre-se”

Preencha o formulário, inclusive criando uma senha

Clique em “Não sou um robô” e, na sequência, em “Cadastre-se”

Você receberá um e-mail de confirmação no endereço informado.

Após isso, acesse-o e clique no link enviado No aplicativo, responda as perguntas com informações adicionais para confirmação de dados

Após ler e aceitar os termos e condições, o app estará liberado.

Como ver a simulação do valor?

Na tela inicial do aplicativo, clique no quadro azul, no canto inferior direito, onde está escrito “Veja a expectativa do seu Saque Aniversário”. Na tela seguinte, é possível ver o valor previsto que poderá ser sacado, calculado com base no valor total que há em seu FGTS. Mais para baixo, onde está escrito “Como esse valor é calculado?”, há a explicação do cálculo, além de outras respostas.

Saques de R$500 do FGTS em andamento

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou o novo calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os saques de R$ 500 começaram no dia 13 de setembro para quem têm conta poupança na Caixa e iniciou no dia 18 de outubro para quem não é correntista.

No dia 22 de novembro, foi iniciado o saque para quem nasceu entre junho e julho. A próxima etapa, para os nascidos em agosto, vai iniciar nesta sexta-feira, 29 de novembro.

De acordo com o governo, o governo pode sacar de todas as contas do FGTS que possuírem, sejam de contas ativas (emprego atual) ou de contas inativas (empregos anteriores).

Por exemplo, se o trabalhador tiver duas contas, uma com saldo de R$ 2.000 e outra com R$ 3.000, ele poderá sacar R$ 500 de cada uma delas. Se tiver R$ 70 na conta, poderá retirar o valor total.

O governo informou que quem tiver conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco – eles terão até 30 de abril de 2020 para solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira.

Novo cronograma do FGTS

O trabalhador deverá seguir o novo calendário de pagamento divulgado pela CAIXA para receber os valores do FGTS:

Nascidos em Janeiro – saque liberado

Nascidos em Fevereiro e Março – saque liberado

Nascidos em Abril e Maio – saque liberado

Nascidos em Junho e Julho – saque liberado

Nascidos em Agosto – saque liberado

Nascidos em Setembro e Outubro – Saque a partir do dia 06 de dezembro;

Nascidos em Novembro e Dezembro – Saque a partir do dia 18 de dezembro.

A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador, sem qualquer ônus.

Transferência para outros bancos – Nos saques feitos na agência, a CAIXA não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do Saque Imediato para outras instituições financeiras.

Canais de saques

Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento, para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes CAIXA AQUI apresentando documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.

Para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua Carteira de Trabalho em mãos no momento do saque.

A rede CAIXA de atendimento é composta por 4.132 unidades próprias, sendo 3.374 agências e 762 postos de atendimento. Os clientes contam também com cerca de 5.300 pontos de autoatendimento, 22.700 terminais do Banco 24Horas e 1.600 máquinas da Rede Compartilhada. A rede de atendimento possui ainda mais de 21 mil parceiros, sendo 13 mil unidades lotéricas e 8.250 correspondentes CAIXA AQUI.

O Saque Imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. O saque de até R$ 500 por conta do FGTS não significa adesão ao Saque- Aniversário ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.