Site vaza fotos de primeiro uniforme do Cruzeiro para 2020; confira

​De lançamento programado para o mês de janeiro, o primeiro uniforme do ​Cruzeiro já se tornou de conhecimento público. Site especializado em apurar e divulgar, antecipadamente, as novas camisas de clubes e seleções do futebol mundial, o FootyHeadlines fez mais uma ‘vítima’ ao vazar o kit número 1 do clube mineiro para a temporada 2020.

Como noticia o Globoesporte, será o primeiro conjunto de uniformes celestes sob a batuta da Adidas desde os anos 80, fornecedora de material esportivo que fechou com o Cruzeiro em abril de 2019, em vínculo que passaria a valer a partir de 2020. O uniforme número 2, na cor branca, já havia sido vazado pela mesma fonte (FootyHeadlines) em dezembro.

Confira as imagens do suposto novo uniforme 1 do Cruzeiro:





Crédito da foto de cobertura: Vinnicius Silva/Cruzeiro