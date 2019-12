Sondagens na América do Sul fazem Felipe Gedoz decidir futuro no Athletico-PR

​Em reta final de contrato com o​ Athletico Paranaense, o meio-campista Felipe Gedoz, de 26 anos, tem pretendentes no mercado sul-americano e pode deixar o Brasil nos próximos dias. O jogador que foi destaque do Defensor, do Uruguai, na campanha que levou o modesto clube à semifinal da Libertadores de 2014, não deve renovar com o Furacão após uma temporada sem conseguir se firmar entre os titulares.

Quem vai vencer o El Clasico? Barcelona Real Madrid

Na temporada 2019, Gedoz esteve emprestado ao Vitória, que por sua vez, tenta um novo vínculo, mas dessa vez em definitivo. Aparentemente, o jogador não demonstra querer permanecer no clube baiano. Na Série B, foram 5 gols e 1 assistência em 27 jogos. Dois clubes de fora estão interessados no meia, trata-se de Peñarol, do Uruguai, e o Junior Barranquilla, da Colômbia. Assim como o Athletico-PR, ambos estão classificados para a próxima edição da Copa Conmebol Libertadores.

O contrato do atleta com a equipe paranaense expira em 31 de dezembro. O meio-campista não deve mesmo renovar e estuda a melhor possibilidade para dar sequência em sua carreira. Natural de Muçum, no Rio Grande do Sul, o jogador foi revelado pelo Defensor, do Uruguai, e chamou atenção na Libertadores de 2014 após marcar dois gols diante do Cruzeiro nas quartas de final do torneio.

Depois de se destacar no futebol uruguaio, foi parar na Bélgica, onde defendeu o tradicional Club Brugge, atuando por 74 jogos, marcando 12 gols e perfazendo 18 assistências. Em 2017, decidiu se juntar ao Furacão, mas nunca se firmou na equipe e acabou por rodar por empréstimo em outros clubes brasileiros como: Goiás e Vitória. Sem espaço no Furacão, o atleta está prestes a mudar de clube. Caso o jogador assine com o Junior Barranquilla, pode acabar enfrentando o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Já se assinar com Peñarol, terá a chance de enfrentar o ex-clube, Ahtletico-PR.