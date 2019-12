Sonho possível? Fla mantém ideia de ter Gabigol e ex-Flu juntos no ano que vem

​O ​Flamengo está confiante de que conseguirá manter Gabigol para 2020, comprando seus direitos econômicos junto à Inter de Milão. Só que isso não impede o clube de seguir interessado na contratação de Pedro. O centroavante é um pedido do técnico Jorge Jesus e, assim, o clube analisa as condições de um possível negócio com a Fiorentina.

Quem seria o atacante ideal para o Flamengo em 2020?

– Gabigol

– Cavani

– Diego Costa

– Pedro

– Outro

E aí? — Agostinho Flamenguista (@agoflamenguista) December 25, 2019

Inicialmente, a ideia rubro-negra seria tê-lo por empréstimo e, a princípio, a direção ainda não desistiu dessa possibilidade mesmo com a intransigência da Fiorentina. O clube italiano, que pagou 11 milhões de euros (quase R$ milhões) para tirar o artilheiro do ​Fluminense, já deixou claro que só aceita abrir conversas se for para uma negociação em definitivo.

TIME: Flamengo GOL: D.Alves / Gatito

LD: Rafinha / Oreruella

ZAG: R.Caio / G.Henrique

ZAG: P.Marry / Thuller

LE: F.Luis / C.Henrique

VOL: Arão/ T.Maia

VOL: Gerson/Diego

MEI: Arrascaeta / Sanches

MEI: Everton .R / Pity Martínez

ATA: B.H / Michael

ATA: Gabigol / Pedro TEC: JJ — Dj Nelson Mix Funk Kruel Zap (21)9-7049-8872 (@djnelsonmixfunk) December 25, 2019





O Fla descarta, por exemplo, adquirir Gabigol e Pedro. Ou seja, se o atual camisa 9 realmente for comprado pelos 16 milhões de euros (R$ 72,6 milhões) já oferecidos para o clube italiano, o ex-Tricolor só desembarcaria na Gávea cedido por um período determinado de tempo. Para convencer a Fiorentina a liberá-lo, o discurso se baseia na ideia de que, após uma temporada no Rio de Janeiro, o jogador pode retornar para a Europa ainda mais valorizado. Para 2020, a direção já confirmou de forma oficial a chegada do também atacante Pedro Rocha, que pertence ao Spartak Moscou e vinha defendendo o ​Cruzeiro.

