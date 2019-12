Sport avança em negociação para trazer meia-atacante do Palmeiras

​ Na última sexta-feira (20), o meio-campista Hyoran, de 26 anos, renovou seu contrato com o ​Palmeiras até o fim de 2021. O vínculo anterior era válido até dezembro de 2020. Apesar do novo contrato, o jogador não está nos planos do novo treinador do Verdão, Vanderlei Luxemburgo. Na mira do Leão, pode

O intuito da renovação do atleta, foi feito visando um empréstimo para outro clube. Evitando que o jogador fique livre para assinar um pré-contrato a partir do meio do ano que vem, pois, se saísse dessa forma, não daria retorno financeiro ao clube do Allianz Parque. Em 2019, o jogador vestiu a camisa do Palmeiras em 19 ocasiões marcando apenas 2 tentos.

Um dos prováveis destinos do meia, é o Sport Recife. O clube pernambucano, que conseguiu o acesso à Série A, busca reforços de mais quilate para a temporada 2020. Com muitos problemas financeiros, o Leão da Ilha deve buscar jogadores por empréstimo neste mercado de transferências. O presidente Milton Bivar já avisou que não tem condições de arcar com altos valores de transferências e salários. Até então, não há informações de uma negociação entre as partes.

​​

Sobre Hyoran… É uma peça de empréstimo que eu queria por aqui. Palmerias já renovou ou tá perto de renovar com ele para emprestar. Queria por aqui no Sport. Como também queria o Wesley. Seria bom uma ajudinha de Luxemburgo no caso… ( Já que é amigo da atual diretoria ). — Ygor Ribeiro (@YgorARibeiro) December 21, 2019