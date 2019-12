Swift Carnes abre quase 100 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Swift Mercado de Carne, criada em 1855, nos Estados Unidos, fruto da ideia visionária de Gustavus F. Swift, abriu novas oportunidades de emprego no Brasil.

A empresa abriu 94 novas vagas de emprego para contratação ainda este ano. Os cargos exigem, na maioria das vezes, ensino médio completo. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 3.000, a depender do cargo.

As vagas são destinadas para o Estado de São Paulo, nas cidades de Pindamonhangaba, São Bernardo do Campo, Barueri, Cotia, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, além de São Paulo (capital).

“A nossa marca foi criada em 1855, nos Estados Unidos, fruto da ideia visionária de Gustavus F. Swift, que logo revolucionou a maneira como a carne era processada, distribuída e comercializada. Foi ele o responsável pela criação da primeira linha de processamento de animais. Desde então, a Swift cresceu e se desenvolveu, passando a fazer parte da vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, transformando a forma como as pessoas compram e consomem proteína animal”, diz o comunicado da empresa.

Quais os benefícios de trabalhar na Swift?

A empresa oferece, além dos salários, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte. A depender do cargo, também são oferecidos bônus por resultado, gympass e descontos em produtos da empresa e de empresas parceiras.

Cargos disponíveis na Swift

Atendente;

Gerente comercial;

Gerente de loja;

Promotor;

Vendedor;

Técnico de manutenção

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através da plataforma oficial de vagas. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o portal, procurar pela vaga e clicar em “Candidatar-se”.

Após isso, o currículo deve ser cadastrado pelo candidato. Em seguida, a empresa realizará uma análise no documento. As vagas disponíveis podem ser preenchidas rapidamente. Por isso, é importante que o interessado faça o seu cadastro o quanto antes.