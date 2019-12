O jogo mais esperado de todos vai acontecer, Liverpool x Flamengo acontecerá neste sábado em uma final repetida de 1981 quando o time rubro negro venceu por 3×0 aquela partida.

Após a vitória nesta última quarta-feira contra a equipe do Monterrey, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, falou sobre o time carioca, adversário na competição. Ele destacou que o Flamengo é um grande time e com certeza será um jogo muito duro. Perguntado sobre o Flamengo ser um time Europeu na América do Sul, ele concordou e destacou o técnico português, Jorge Jesus.

TORCIDA DO MENGÃO

Jürgen Klopp também ficou surpreso com o entusiamos dos torcedores flamenguistas no Catar, e mostrou conhecimento de quão grande são os torcedores do clube e o quanto eles esperam por esta partida.

GOLEIRO ALISSON

Em grande partida na semifinal, o goleiro brasileiro, Alisson, falou sobre a oportunidade de enfrentar o time brasileiro. Ele ressaltou a amizade que tem com alguns jogadores, como: Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís, entre outros. Alisson também ressaltou a frieza em que os europeus encaram essa competição, diferentemente dos sulamericanos.

Liverpool e Flamengo se enfrentam neste sábado, 21 de dezembro, a partir das 14h30 no Catar, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo será televisionado na Rede Globo e também pelo canal fechado, SporTV.

Da Redação