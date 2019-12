Tiago Nunes vê setor “inchado” e Corinthians anuncia saída de meio-campista; Bragantino é o destino

Com muitos jogadores talentosos no seu elenco, o ​Corinthians é visado pelo mercado mais uma vez nessa janela e deve amargar a saída de nomes que sequer estão nos planos de Tiago Nunes. O treinador participa ativamente do planejamento do Timão ao lado do presidente Andrés Sanchez e decisões envolvendo “barcas” já estão sendo tomadas.

Reforços também são discutidos nos bastidores do Alvinegro: o volante Victor Cantillo, do Junior Barranquilla-COL, é um dos alvos da diretoria para o meio-campo. Diante da provável chegada do colombiano, o Corinthians encaminha a saída de Matheus Jesus. De acordo com o jornalista​ Heverton Guimarães, da TV Bandeirantes MG, o volante será negociado por empréstimo com o Red Bull Bragantino, recém-promovido à Série A.

“Matheus Jesus do Corinthians seguindo para o Red Bull. Empréstimo de um ano com passe fixado”, revelou o jornalista. O jovem atuou em apenas 12 partidas em 2019, sendo seis no Campeonato Brasileiro. Cedido pelo Estoril, de Portugal, o Corinthians comprará 50% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos e assinará até o fim de 2023.

Matheus Jesus do Corinthians seguindo para o Red Bull. Empréstimo de um ano com passe fixado. — Heverton Guimarães (@hevertonfutebol) 18 de dezembro de 2019

Segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 1,10 milhão de euros, cerca de 4,9 milhões de reais na cotação atual. No Brasil, além do Timão, o atleta também atuou por Ponte Preta, Santos e Oeste. Para a função do corintiano, Tiago conta com Gabriel, Ralf, Ramiro e Renê Júnior,