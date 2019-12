TIM abre mais de 117 vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

Fundada no Brasil em 1995 após a divisão das atividades de telefonia fixa e móvel da Telecom Italia, a TIM é uma empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Italia e opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. Foi pioneira no lançamento da tecnologia EDGE no país, nos serviços multimídia (MMS) e primeira empresa a disponibilizar a internet 3G na modalidade pré-paga.

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um e para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A assinatura da marca – “A inovação não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos.

A empresa é, desde 2015, líder em cobertura 4G no País e referência como player de ultra banda larga móvel e fixa. É a única empresa do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de ser a operadora há mais tempo consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Para mais informações, acesse www.tim.com.br.

A TIM está em busca de novos funcionários. Confira as oportunidades!

Vagas Disponíveis

As diversas oportunidades são para os cargos de:

Gerente de Loja

Consultor de Vendas

Consultor Sênior

Supervisor de Loja

Consultor Risco I

Executivo de Contas Sênior

Estagiário

Jovem Aprendiz

Inscrição