Tolerância zero: Fifa promete severas punições a casos de racismo nas eliminatórias

​O comunicado foi passado pela Fifa a seus filiados: não haverá tolerância com atos de racismo durante os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os árbitros, inclusive, já estão orientados a como proceder em campo.

Existem três passos básicos a seguir. Diante de uma primeira manifestação vinda das arquibancadas, o duelo será paralisado, e avisos nos telões e alto-falantes serão feitos no intuito de alertar os torcedores. Em um segundo momento, a partida será novamente interrompida, mas por um tempo maior, e os jogadores se dirigirão para o vestiário, com novos avisos sendo disponibilizados. Por fim, com nova reincidência, o duelo será definitivamente encerrado.

A preocupação maior da Fifa está direcionada aos duelos na Europa, que se iniciam no segundo semestre de 2020, e na América do sul, que já começam no mês de março. Por enquanto, com a bola rolando na África e na Ásia, somente um caso de racismo foi registrado. No dia 14 de novembro, no empate sem gols entre Hong Kong e Bahrein, pelas eliminatórias asiáticas, o zagueiro Sayed Baqer, do Bahrein, se virou para a torcida llocal e fechou os olhos, imitando de maneira pejorativa uma característica física dos rivais. A ação foi flagrada pela televisão, e o Comitê Disciplinar da entidade que comanda o futebol suspendeu o atleta por dez jogos e ainda aplicou uma multa de R$ 125 mil à federação. A partir de agora, segundo apuração do ​blog do Marcel Rizzo, manifestações desrespeitosas durante a execução de hinos nacionais e falta de fair play, como o não cumprimento aos adversários, também serão objetos de análise e passíveis de punição.