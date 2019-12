Top 10: as transferências mais caras do futebol mundial nesta década (2010-19)

Contagem regressiva: estamos a cinco dias de nos despedir de 2019 e adentrar uma nova década… No futebol, os ‘anos 2010’ foram marcados pelo domínio do ​Real Madrid na Europa e pelas grandes transferências, com cifras-recordes sendo batidas a cada novo mercado. Com a presença de dois brasileiros, confira a seguir as dez transações mais caras da década:

10. Eden Hazard: 100 milhões de euros

Antes de 2019/20 começar, o Real Madrid foi à Londres buscar seu maior reforço para a nova temporada. Pagando 100 milhões de euros, o gigante espanhol conseguiu tirar o meia-atacante belga do Chelsea.

9. Gareth Bale: 101 milhões de euros

Em agosto de 2013, o Real Madrid pagou 101 milhões de euros ao Tottenham para contratar o badalado ponta galês. Essa transferência esteve, por longo período, no primeiro lugar dentre as transações mais caras do futebol mundial.

8. Ousmane Dembelé: ​105 milhões de euros

Após perder Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona foi até a Alemanha para buscar sua reposição. Jovem, talentoso e de enorme potencial, o francês Dembélé deixou o Borussia Dortmund para vestir a camisa do clube catalão. As lesões, no entanto, têm sido um problema.

7. Paul Pogba: 110 milhões de euros

Revelado na base do Manchester United, o meia francês foi liberado de graça pelo clube inglês em 2012, rumando à Juventus. Brilhou pelo clube italiano durante quatro temporadas e retornou ao seu clube formador em 2016, pela quantia recorde (à época) de 110 milhões.

6. Cristiano Ronaldo: 112 milhões de euros

Há um ano e meio, o maior ídolo contemporâneo do Real Madrid, ​Cristiano Ronaldo, deixou a capital espanhola para um novo desafio. Querendo elevar seu patamar e voltar a conquistar uma Champions, a Juventus aceitou pagar 112 milhões de euros pelo craque português.

5. Antoine Griezmann: 120 milhões de euros

Assim como Hazard, trata-se de uma transferência fechada na janela de verão antes do início de 2019/20. Há anos flertando com o Barcelona, o atacante francês, enfim, deixou o Atlético de Madrid rumo à Catalunha, em transferência que rendeu 120 milhões de euros aos Colchoneros.

4. Joao Félix: 127 milhões de euros

A verba arrecada com a transferência de Griezmann foi investida, de imediato, na reposição à baixa. Mostrando ótima visão de mercado, o Atlético de Madrid foi até Portugal para contratar um dos jovens mais talentosos do futebol mundial: Joao Félix, revelado pelo Benfica.

3. Philippe Coutinho: 160 milhões de euros

Abrindo o top-3 de transações mais caras da década, temos o brasileiro ​Coutinho. Após anos espetaculares no Liverpool, o meia-atacante rumou ao Barcelona em janeiro de 2018 por 160 milhões de euros, mas não gerou o impacto esperado e agora está emprestado ao Bayern.

2. Kylian Mbappé: 180 milhões de euros

Com a medalha de prata, temos aquele considerado melhor jogador jovem do futebol mundial. Para tê-lo em definitivo, o Paris Saint-Germain teve que desembolsar ao Mônaco a ‘modesta’ quantia de 180 milhões de euros, transação sacramentada em agosto de 2017.

1. Neymar: 222 milhões de euros

​A maior transferência da história do futebol envolve o camisa 10 da Seleção Brasileira, ​Neymar. Visto como nome certo para liderar a busca do Paris pelas glórias continentais, o craque foi adquirido pelos franceses junto ao Barça por 222 milhões de euros, em meados de 2017.