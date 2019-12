Top 10: os jogadores brasileiros que mais se valorizaram em 2019

Chegamos à semana final de 2019 e é hora de começarmos as tradicionais retrospectivas do ano. Nesta, listaremos os 10 jogadores brasileiros que mais se valorizaram na temporada, ou seja, aqueles que tiveram os maiores saltos em seus valores de mercado durante este ano. As informações são do ​Transfermarkt, fonte especializada no assunto. Confira:

10. David Neres (Ajax)

Xodó em Amsterdã, o ponta ex-São Paulo iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €25 milhões e termina o ano valendo €45 milhões, valorização de 80% (€20 milhões).

9. Arthur (Barcelona)

O volante revelado pelo Grêmio iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €50 milhões e termina o ano valendo €70 milhões, valorização de 40% (€20 milhões).

8. Matheus Henrique (Grêmio)

A nova sensação do meio-campo gremista iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €50 mil e termina o ano valendo €22 milhões, valorização de 43900% (€21,95 milhões).

7. Renan Lodi (Atlético de Madrid)

O lateral ex-Furacão iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €400 mil e termina o ano valendo €25 milhões, valorização de 6150% (€24,60 milhões).

6. Reinier (Flamengo)

O jovem armador do Flamengo iniciou 2019 sem valor de mercado avaliado, afinal, ainda não integrava o elenco profissional de seu clube. Agora, termina o ano valendo €25 milhões.

5. Éder Militão (Real Madrid)

Do Porto ao Real Madrid, o defensor iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €20 milhões e termina o ano valendo €45 milhões, valorização de 125% (€20 milhões).

4. Alisson (Liverpool)

Apontado por muitos como o melhor goleiro do mundo na atualidade, Alisson iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €65 milhões e termina o ano valendo €90 milhões, valorização de 38,5% (€25 milhões).

3. Éverton (Grêmio)

É o jogador em atividade na Série A que teve o maior salto: iniciou 2019 com valor de mercado de €7 milhões e termina o ano valendo €35 milhões, valorização de 400% (€28 milhões).

2. Fabinho (Liverpool)

Adorado pela torcida do Liverpool, o volante revelado pelo Fluminense iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €40 milhões e termina o ano valendo €70 milhões, valorização de 75% (€30 milhões).

1. Rodrygo (Real Madrid)

A última grande revelação da base do Santos levou a medalha de ouro neste ranking: iniciou 2019 com valor de mercado avaliado em €10 milhões e termina o ano valendo €50 milhões, valorização de 400% (€40 milhões).