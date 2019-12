Trabalhe na Cinépolis: Empresa abre 94 novas vagas de emprego; veja os cargos

Cinépolis, maior operadora de cinemas na América Latina, abriu oportunidades de emprego

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas na América Latina e a segunda no mundo com operação de mais de 4.500 salas em treze países. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado.

Atualmente opera 49 cinemas em todo o Brasil com 369 salas com marcas destaque como Macro XE e IMAX. A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP no país, também conta com a tecnologia 4DX salas com poltronas com movimentos e instalações para gerar mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme.

Em busca de novos profissionais, a empresa abriu nada menos que 94 novas vagas de emprego. As oportunidades são para Amazonas (AM), Mato Grosso do Sul (MS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Paraná (PR), Ceará (CE), Minas Gerais (MG), Santa Catarina (SC), Pará (PA), Rio Grande do Norte (RN) e Goiás (GO).

Cargos Disponíveis

Estoquista;

Gerente de Cinema;

Instrutor de Treinamento;

Técnico de Manutenção;

Gerente Financeiro;

Estagiário de Pedagogia;

Atendente;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Técnico de Manutenção;

Auxiliar de Manutenção.

Para conferir mais vagas, os interessados poderão acessar o site de vagas. No portal, o candidato poderá conferir quais os requisitos necessários e além disso, encaminhar o currículo para empresa. Vale lembrar que as funções variam segundo o estado.