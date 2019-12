Trabalhe na Embraer: Empresa abre vagas de emprego no país

Em 19 de agosto de 1969 foi criada a Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., companhia de capital misto e controle estatal. Com o apoio do Governo Brasileiro, a Empresa iria transformar ciência e tecnologia em engenharia e capacidade industrial.

Além de iniciar a produção do Bandeirante, a Embraer foi contratada pelo Governo Brasileiro para fabricar o jato de treinamento avançado e ataque ao solo EMB 326 Xavante, sob licença da empresa italiana Aermacchi. Outros desenvolvimentos que marcaram o início das atividades da Embraer foram o planador de alto desempenho EMB 400 Urupema e a aeronave agrícola EMB 200 Ipanema.

Apesar do cenário desafiador do final dos anos 2000, a Embraer alcançou grandes conquistas a partir da década seguinte, em todos os negócios. Ainda em 2010, a partir de um reposicionamento estratégico, a razão social Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica foi alterada para Embraer S.A., o que permitiu ampliar e diversificar as áreas de negócios. Com isso, ainda em dezembro daquele ano foi criada a unidade de negócio Embraer Defesa e Segurança que, nos anos seguintes, ampliaria seu escopo de atuação por meio de aquisições de participações societárias e da criação de empresas coligadas. Recentemente, em 2016, a Embraer também criou uma unidade de negócios com foco em serviços e suporte ao cliente.

Comprometida com a da busca permanente de excelência empresarial e a plena satisfação dos clientes, a Embraer prossegue em seu processo de evolução, sendo a maior fabricante de produtos manufaturados de alta tecnologia do Brasil e uma das principais empresas do mercado aeronáutico mundial. É uma empresa global, diversificada e eficiente, voltada à satisfação dos clientes e à geração de riquezas para acionistas, colaboradores e sociedade em geral – sendo uma das poucas empresas em todo mundo a dominar na íntegra o ciclo de produção, desde a concepção ao voo, de aeronaves modernas e inovadores e sistemas de alta tecnologia para os mercados de aviação comercial, executiva e segmento de defesa e segurança.

A grande fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas, militares e peças aeroespaciais Embraer anunciou a abertura de vagas de emprego.

“Na Embraer, estamos atentos a todas as etapas da vida profissional e aos diferentes momentos de carreira, oferecendo programas educacionais e projetos especiais que contemplam desde os jovens talentos até o apoio no processo de pós-carreira. Aqui temos frequente oportunidade de integração cultural em âmbito global e desenvolvimento pessoal para a evolução de carreira”.

Cargos

0. Programa de Estágio Embraer ? – Corporativo e Administrativo 2019.2 Estágio 0. Programa de Estágio Embraer ? – Engenharia e Operações 2019.2 Estágio 0. Programa de Estágio Embraer ? – Tech – TI 2019.2 Estágio 1. Estágio Ensino Técnico ? Estágio Administrador de Contratos de Suprimentos São José dos Campos-SP Efetivo Analista de FP&A São José dos Campos-SP Efetivo Analista de Planejamento São José dos Campos-SP Efetivo Analista de Suporte Logístico São José dos Campos-SP Efetivo Analista de Suprimentos São José dos Campos-SP Efetivo Assistente Executiva São Paulo-SP Efetivo Controlador Técnico de Manutenção Sorocaba-SP Efetivo Engenharia de Sistemas Efetivo Engenheiro de Suporte ao Cliente São José dos Campos-SP Efetivo Sr. Back-End Software Engineer – Clojure São Paulo-SP Efetivo Sr. Front-End Web / Mobile Engineer – React/React Native São Paulo-SP Efetivo Técnico de Manutenção de Aeronaves Efetivo Trainee de Produção (Auxiliar de Produção) Botucatu-SP Efetivo

Inscrição

Os interessados devem cadastrar seu currículo no site oficial da Embraer.