Trabalhe na Oi: Operadora abre novas vagas de emprego; confira os cargos

A operadora de Oi disponibiliza vagas para emprego e PCD nos estados AP, DF, MS, PA, PR, RJ, RS, RR, SP e TO. Saiba mais!

“A Oi, anteriormente conhecida como Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel do Brasil, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações na América do Sul. Ao final de 2017 a base de clientes da operadora era de 59,7 milhões, divididos em:15,9 milhões de UGRs residenciais, compreendendo telefones fixos, Banda Larga e TV por Assinatura;36,6 milhões de clientes no segmento de mobilidade pessoal, sendo 29,9 milhões de usuários pré-pagos e 6,7 milhões de pós-pagos;6,5 milhões de usuários no segmento Empresarial/Corporativo, divididos telefones fixos, móveis e Banda Larga; e 0,6 milhão de telefones de uso público.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje são:

Vendedor (Lojas Oi) – São Paulo/SP

Vendedor (Loja) – Campo Grande/MS

Vendedor Telecom – Rio de Janeiro/RJ

Gerente De Canais Sênior – Belém/PA

Gerente De Contas Varejo III – Rio de Janeiro/RJ

Vendedor (Loja) – Petrópolis/RJ

Caixa – Curitiba/PR

Analista De Sistemas (Segurança Da Informação) – São Paulo/SP

Analista De Sistemas – São Paulo/SP

Assistente Administrativo I (PCD) – Rio de Janeiro/RJ

Vendedor De Loja (Loja De Rua) – Boa Vista/RR

Supervisor Loja – Palmas/TO

Técnico Infraestrutura I – Cascavel/PR

Vendedor De Loja – Macapá/AP

Vendedor De Loja – Rio de Janeiro/RJ

Assistente Administrativo II (PCD) – Rio de Janeiro/RJ

Vendedor (Loja) – Brasília/DF

Técnico Telecomunicações II (NOC) – São Paulo/SP

Técnico Telecom Torre I – Guarapuava/PR

Assistente Administrativo (PCD) – Rio de Janeiro/RJ

Vendedor – Novo Hamburgo/RS

Assistente Técnico Infraestrutura I – Dourados/MS.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Português (Nativo)

Inglês (Avançado)

Habilitação para dirigir

Disponibilidade para viajar

Veículo próprio

Banco de dados: Oracle, PostgreSQL, SQL Server

Aplicações de Escritório: Pacote Office

Sistemas Operacionais: Windows, VMS, UNIX, Solaris, NT 4.0, Linux, Mac OS, JavaOS, IBM OS, FreeBSD, NetBSD

Outros programas: Servidores Proxy, Servidores de E-mail, Servidores Web.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio combustível

Auxílio creche

Auxílio farmácia

Celular Corporativo

Comissões

Participação nos lucros

Previdência Privada

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/oi/vagas.

