Trabalhe na Peixe Urbano: Empresa abre vagas de emprego no Brasil

Empresa abre novas de emprego pelo país; veja os cargos

Fundada em 2010, a Peixe Urbano é a primeira e maior empresa brasileira de e-commerce local. A primeira cidade em que o Peixe Urbano esteve presente foi Rio de Janeiro, seguida de São Paulo. Atualmente está presente em todo o Brasil.

O portal já esteve na Argentina, no México e no Chile, e contém mais de 27 milhões de usuários. Em 9 de outubro de 2014, a empresa chinesa Baidu, dona do segundo maior serviço global de buscas na web, comprou fatia majoritária do Peixe Urbano. Em maio de 2015, o cofundador Alex Tabor passa a liderar a empresa, como CEO, e Julio Vasconcellos, que ocupava a função até então, assume a Presidência do Conselho.

Cargos Disponíveis

Analista de Prevenção a Fraude

Atendente de Relacionamento

Assistente de Relacionamento

Estágio em Gestão de Canais

Analista de Prevenção a Fraude

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site oficial.

“O Peixe Urbano é o maior e-commerce local do país e todo o sucesso alcançado até hoje só é possível graças ao trabalho e à dedicação de centenas de profissionais que dão vida à cultura jovem e dinâmica da empresa. Por isso, estamos sempre em busca de profissionais com perfil empreendedor, que gostam de tirar ideias do papel e de se divertir no processo. Investimos na capacitação e no desenvolvimento do time, pois sabemos que é a equipe por trás do negócio que faz toda a diferença!”.