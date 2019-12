Trabalhe na Vale: Mineradora abre vagas de emprego para Brasil e Canadá; veja os cargos

Oportunidades de emprego abertas! A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, abriu oportunidades de emprego em diversos cargos da empresa. A organização, que tem sede no Brasil e em mais de 30 países, conta, atualmente, com 110 mil pessoas, sendo funcionários próprios ou terceirizados.

Com o objetivo de aumentar esse quadro, a empresa busca novos funcionários. Segundo o comunicado de vagas da empresa, novas oportunidades foram abertas para o Brasil e Canadá.

No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera nove usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. 1° lugar na produção mundial de minério de ferro, pelotas e níquel, 348,8 mi de toneladas métricas de minério de ferro produzidas, 311 mi de toneladas métricas de níquel produzidas, 46,2 m de toneladas métricas de pelotas produzidas.

Já imaginou trabalhar em uma empresa sólida, bem-sucedida e com forte presença global? Ou que tal desenvolver seu potencial com um trabalho desafiador e dinâmico? Já pensou em fazer parte de uma empresa que cuida do meio ambiente e promove o desenvolvimento das comunidades onde atua? A Vale possibilita aos seus empregados oportunidades de carreira e crescimento profissional.

Cargos Disponíveis

As vagas de emprego na Vale foram abertas para diversos cargos. Veja:

Canadá: Industrial Electricians; Mine Planner; Instrumentation Technologist; Transportation Operator; Instrumentation Technologist; e Chief Engineer.

Brasil: Geólogo Sênior; Geólogo Master; Engenheiro Senior; Analista de Compliance Sênior; e Estagiário nível superior.

Inscreva-se

Para conferir outros cargos, é necessário acessar o site da Vale. Através da plataforma, o candidato poderá se candidatar e encaminhar o currículo. É importante lembrar que qualquer vaga pode ser preenchida sem a necessidade de aviso prévio.