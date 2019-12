Trabalhe na Vivo: Telefônica confirma novas vagas de emprego no país

A história da Telefônica começou em 1998, quando a Telesp – companhia estatal de telecomunicações do Sistema Telebrás – foi privatizada e adquirida pela Telefônica, da Espanha, formando a Telefônica Brasil. Inicialmente, o serviço era oferecido somente para o estado de São Paulo; atualmente, a empresa provê cerca de 357,5 milhões de acessos à internet além de telefonia móvel e fixa, e TV por assinatura, contando com mais de 233 colaboradores em todo o mundo.

“Referência na telefonia móvel 4G e na banda larga fixa de ultra velocidade, oferecemos a TV por assinatura com mais canais HD do mercado e inúmeros aplicativos online”.

Recentemente, a empresa divulgou diversas vagas de emprego por todo o Brasil! Confira!

Em 2010, a Telefônica adquiriu as ações da Vivo, que pertenciam à Portugal Telecom, se tornando líder do mercado de telecomunicações do Brasil. Em 2012, passamos a utilizar Vivo como marca comercial em todo o País, oferecendo telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura. Na Espanha e países de língua espanhola utilizamos a marca Movistar e na Alemanha, O2. Em 2015, a Telefônica adquiriu a GVT, reforçando a nossa oferta de rede fixa fora do Estado de São Paulo.

Cargos

As vagas serão destinadas aos cargos de Analista de Processos e Governança PL; Analista de Projetos Sr; Analista de Qualidade Pleno; Analista de Qualidade Sênior; Analista de Requisitos; Administrador de Banco de Dados PL; Analista Inovação Digital Sr; Analista de Suporte Técnico – PCD; Analista Estratégia Canais Jr; Analista Financeiro Sr; Analista Pleno de Processos e Change; Analista Pl – Banco de Dados SQL Server; Analista de Relacionamento Cliente; Advogado (a) Sênior; Analista de Canais Digitais Sr; Analista de Crédito Sênior; Analista de Desenvolvimento – PCD; Analista Middleware Pleno; Analista Produção TI Jr; Analista Pl – Desenvolvedor Front End; Analista de Marketing Sênior; Analista de MIS e Analytcs – Sênior; Analista de Gestão Vendas Sr; Analista de Infraestrutura JR; Analista funcional; Arquiteto de Aplicação – SIEBEL (SDJ); Arquiteto de Desenvolvimento (Consultor); Arquiteto de Integração de Sistemas Consultor; Analista de Sistemas (Jr, Pleno, Senior e PCD) e outros.

A empresa ainda conta com outras oportunidades no site de recrutamento. No portal, o interessado poderá buscar vagas por local de atuação e área pretendida, o que facilita bastante a procura dos interessados.

Salários e Benefícios

O salário de cada cargo ainda não foi revelado. No entanto, já se sabe os benefícios que serão ofertados: Vale Refeição e Vale Alimentação; Plano de Saúde e Odontológico; Benefício de academia; Seguro de Vida; Complemento Salarial por Afastamento; Previdência Privada; Horário Flexível; Day Off no Aniversário; Auxilio creche e babá (para mães ou pais); Auxilio para filhos com deficiência; Trabalho remoto*; Aparelho celular e plano corporativo.