Transferências – Os 10 principais rumores e anúncios do futebol brasileiro nesta semana

Época de festividades, fim de ano chegando, mas o mercado da bola segue longe de entrar em recesso. Apesar de poucas contratações já confirmadas, os clubes continuam atrás de boas soluções para reforçar seus elencos de olho na temporada 2020.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Aqui embaixo a gente traz um resumo das principais conversas sobre o assunto que rolaram na última semana. Confiram!​

Pedro Rocha no Fla

Na última terça-feira, o Flamengo agitou o Twitter ao criar grande suspense em torno do anúncio da chegada do atacante. Com passagem marcante pelo Grêmio, Pedro Rocha foi emprestado ao Rubro-Negro através do Spartak Moscou, que já o havia repassado ao Cruzeiro em 2019.

Tiago Volpi até 2023

​

Em pleno Natal, o São Paulo deu de presente à torcida o “fico” de Tiago Volpi. O goleiro acertou sua permanência em definitivo depois de um ano emprestado pelo Querétaro, do México. Seu novo contrato com o Tricolor vai até 2023.

Diego Souza e Cícero de saída

Passando por uma fase de reformulação financeira no futebol, o Botafogo aos poucos vai se desfazendo dos nos vencimentos mais altos de sua folha. Diego Souza e Cícero são os próximos que devem deixar o clube por meio de um acordo de rescisão. Ficarão livres no mercado.

Propostas do Flu por Allan e Caio Henrique

​O Tricolor das Laranjeiras trouxe Allan por empréstimo junto ao Liverpool no início de 2019 e pretende usar boa parte de seu orçamento para contratá-lo em definitivo junto aos ingleses. Uma proposta já foi feita, agora o Fluminense aguarda a resposta. Com Caio Henrique, a tentativa é de mantê-lo mais uma temporada emprestado pelo Atlético de Madrid.

Giuliano no Vasco?​

A imprensa carioca noticiou esta semana que o Vasco sondou o meia Giuliano, do Al-Nassr, e avançou nas tratativas para tê-lo como novo camisa 10. A vontade de voltar ao radar da Seleção Brasileira pode influenciar na decisão.

Coritiba quer André

Cláudio Oderich, vice-presidente do Grêmio, confirmou o interesse do clube paranaense na vinda de André. Fora dos planos do técnico Renato Portaluppi para 2020, o centroavante pode ser envolvido na negociação que manterá o jovem lateral Kazu no Imortal.

Jesualdo Ferreira no Santos

HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até o final de 2020. Seja bem-vindo, professor! 🇵🇹✍🏽 pic.twitter.com/X90eFft7BJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

​

Com direito a fumacinha branca no Twitter, o Peixe anunciou com grande pompa a chegada de seu novo treinador, o português Jesualdo Ferreira. Nome de larga experiência, tem no currículo clubes como Benfica, Sporting, Porto e Panathinaikos.

Interesse do Grêmio em Lucas Silva

No Rio Grande do Sul, muito tem sido dito sobre a possibilidade de o Grêmio acertar com o meio-campista ex-Cruzeiro e Real Madrid. Lucas está livre no mercado depois de acertar sua saída do gigante espanhol em agosto de 2019.

Rodrigo Pimpão no CSA

​

Após acumular várias temporadas em sequência no Botafogo, Rodrigo Pimpão foi anunciado como o “reforço de Natal” do CSA, recém-rebaixado para a Série B. O atacante vem de um ano irregular com a camisa alvinegra e buscará em Alagoas a chance de dar a volta por cima na carreira.

Galo perto de anunciar Dudamel

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, anunciou numa entrevista que já tem acerto com um técnico para 2020, mas que o anúncio só poderá ser realizado a partir do dia 3 de janeiro por questões contratuais. A expectativa geral é de que o venezuelano Rafael Dudamel seja o nome apontado.

Clayson no Bahia?

Depois de contribuir bastante no título brasileiro em 2017, o atacante caiu de rendimento e tornou-se peça dispensável no elenco a ser montado por Tiago Nunes. As últimas informações dão conta de que o Bahia será seu provável destino nesta temporada.

Já conhece a promoção do O Boticário? Clique aqui e confira.