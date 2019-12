Troca-troca à vista! Juventus e PSG estudam negociação entre meio-campistas

​Juventus e Paris Saint-Germain conversam para realizar um troca-troca de jogadores na janela de inverno do futebol europeu. O time italiano deseja contar com o volante argentino Paredes. Mas, para isso, deverá ter que ceder o também meio-campista alemão Emre Can.

O que pode impedir esta transação são as questões financeiras. Até o momento, as partes não chegaram a um acordo a respeito dos moldes da negociação, ou seja, se a mesma seria feita por empréstimo ou em definitivo. Atualmente, há diferença salarial entre os dois jogadores, e é por isso que reuniões entre os clubes e os representantes dos profissionais devem acontecer na virada do ano.

Paredes e Can, a princípio, veem com bons olhos uma mudança de ares. O argentino, por exemplo, gostaria de defender a Juventus para ter mais oportunidades e estar ao lado de compatriotas como Dybala e Higuaín. Já o alemão seria um desejo do técnico do PSG, Thomas Tuchel.