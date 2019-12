TV NC: Concurso Aeronáutica EAGS 2020: Saiu o edital para Sargentos! Até R$ 3.825,00!

Aeronáutica do Brasil abriu novo edital de concurso para 156 vagas no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021.

Edital publicado. A Aeronáutica do Brasil publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19 de dezembro, o edital de abertura do concurso público (Concurso Aeronáutica EAGS 2020) que visa o preenchimento de 156 vagas no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021. Mais detalhes do Concurso Aeronautica 2019: clique aqui