O concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Concurso TCM SP), autorizado com oferta de 10 vagas para o cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização, deve ter edital publicado ainda este ano. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 15 de junho, a comissão organizadora do concurso.

