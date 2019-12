Vai jogar no Timão? Empresário de Dodô traz revelação surpreendente

Ao longo dos últimos dias aumentou a expectativa da torcida do Corinthians com a contratação de um novo lateral esquerdo. Vários atletas já foram especulados, porém, o nome forte no Corinthians no momento é o lateral esquerdo Dodô, jogador que defendeu o Cruzeiro na última temporada, porém, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o jogador foi colocado como o principal alvo do Timão para 2020. Entretanto, os dirigentes corintianos já sabem que para contratá-lo é necessário um grande investimento, algo que o clube paulista pode não fazer no momento. Para tirar essa história de vez a limpo, o portal Meu Timão entrou em contato com Junior Pedro, empresário do jogador, onde foi descartado que o Corinthians tenha entrado em contato para tentar a sua contratação.

”Não tem nada! Estou sabendo pelo que estou lendo pelo noticiário. Sei que eles gostam do Dodô e que poderia ser uma opção para a posição. Porém não avançou nada”, declarou o representante do jogador sobre o possívle acerto com o Corinthians.

Dodô demonstrou um grande futebol com a camisa do Santos em 2018, porém, mesmo se destacando, acabou não acertando com o time da Baixada pela permanência em 2019. Ele preferiu ir jogar no Cruzeiro, situação que mostrou ser um grande erro, já que no time mineiro ele conviveu com problemas de atrasos salariais, além de acabar ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O jornalista Jorge Nicola afirmou no seu canal no Youtube que o Corinthians soube que Dodô está pedindo um grande valor em luvas pela assinatura do contrato. Entretanto, caso ele não abaixe os valores pedidos, tanto para luvas, quanto para salário, as chances do Corinthians chegar a um acordo pela sua contratação são mínimas, quase inexistentes.