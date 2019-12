Vale abre vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

A Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera nove usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. 1° lugar na produção mundial de minério de ferro, pelotas e níquel, 348,8 mi de toneladas métricas de minério de ferro produzidas, 311 mi de toneladas métricas de níquel produzidas, 46,2 m de toneladas métricas de pelotas produzidas.

“Já imaginou trabalhar em uma empresa sólida, bem-sucedida e com forte presença global? Ou que tal desenvolver seu potencial com um trabalho desafiador e dinâmico? Já pensou em fazer parte de uma empresa que cuida do meio ambiente e promove o desenvolvimento das comunidades onde atua? A Vale possibilita aos seus empregados oportunidades de carreira e crescimento profissional”.

Recentemente, a empresa abriu vagas de emprego. “A Nossa estratégia de crescimento passa por um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador. Acreditamos que, assim, estimulamos também o desenvolvimento de nossos empregados. Na Vale, não temos medo de terrenos inexplorados. Pelo contrário, encaramos o desconhecido como oportunidade de aprendizado e evolução”, diz.

Veja os cargos disponíveis logo abaixo.

Cargos Disponíveis

As oportunidades são para:

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: http://www.vale.com/brasil/PT/people/Paginas/Portal-de-Vagas.aspx.