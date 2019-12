Vasco encaminha futuro de Werley para 2020; empresário de Dedé se manifesta sobre retorno ao clube

​A diretoria do Vasco termina o ano de 2019 encaminhando seu planejamento para a próxima temporada. Convivendo com a expectativa de conseguir honrar com os vencimentos atrasados ainda nesta segunda-feira (30), o ​Gigante da Colina trabalha na montagem do grupo que o técnico Abel Braga terá á disposição para trabalhar em 2020. Depois de anunciar o atacante Germán Cano, saídas podem acontecer.

Um dos jogadores que conviveu com críticas da torcida durante o ano, o experiente Werley está próximo de definir seu futuro. De acordo com​ informação do canal “Atenção, Vascaínos!”, o zagueiro, que tem contrato válido até 2022, teve uma boa avaliação interna e convive com grandes chances de permanecer no elenco. O clube entende que o defensor correspondeu positivamente na reta final do Campeonato Brasileiro.

De olho em reforços para o setor, o Vasco tem interesse no retorno de Dedé, que acabou rebaixado com Cruzeiro e tem futuro incerto. No entanto, apesar de boa relação com a diretoria, o estafe garante não ter sido procurado pelo Gigante da Colina. Ao site Superesportes, o empresário Giuliano Aranda despistou, mas confirmou uma ‘consulta informal’.

“Temos uma ótima relação com o Vasco, com o (André) Mazzuco (diretor de futebol). A gente sabe que o Abel (Braga, treinador) gosta muito do Dedé, mas ainda não existe uma tratativa. É uma possibilidade extraoficial. Vamos aguardar (…) Tivemos uma consulta, mas são conversas informais. Temos liberdade de conversar informalmente”, disse. “Vamos ver em conjunto com o clube. A gente sempre respeitou o Cruzeiro. Não tem essa de tirar o jogador porque o time está na Série B ou na Série A. Vamos sentar com o Cruzeiro e entender o que é melhor para os dois lados”, completou.

Medalhão de saída

Enquanto Werley deve permanecer, um outro medalhão está de saída de São Januário. Trata-se do meio-campista Bruno César, de 31 anos, que acumulou 30 partidas e quatro gols marcados em 2019. Segundo ​apuração do “Atenção, Vascaínos!”, a intenção do Vasco é envolver o jogador em alguma negociação. O contrato com o clube tem duração até o final de 2020 e o futuro será debatido em uma conversa.