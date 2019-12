Vasco se movimenta para contratar Dedé e agenda conversas; diretoria tem trunfos importantes

​O Vasco está se movimentando para buscar reforços visando a temporada de 2020 e tem no radar um velho conhecido da torcida. Em baixa no Cruzeiro e com futuro indefinido após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o experiente zagueiro Dedé entrou no radar do ​Gigante da Colina, que até o momento anunciou apenas a contratação do atacante Germán Cano.

Depois de o técnico Abel Braga inserir o nome de Dedé em uma lista de reforços, a diretoria do Cruz-Maltino iniciou tratativas com o estafe do jogador. De acordo com informação publicada no início da noite deste domingo (29) pelo ​site GaúchaZH, a alta cúpula do Vasco entrou em contato com representantes do defensor e agendou conversas, que acontecerão após as festas de final de ano.

O Gigante da Colina trata o tema com cautela e espera por definições do Cruzeiro. O time mineiro passará por uma grande reformulação para 2020 e o Vasco se apoia em alguns trunfos para contratar Dedé. Entre eles, o fato de diretoria celeste ter fixado o teto salarial do elenco em R$ 150 mil, abaixo dos vencimentos mensais do zagueiro. Com isso, medalhões e atletas mais valorizados devem buscar outras equipes e o clube quer ouvir propostas.

Além disso, o jogador, de 31 anos, tem boa relação com o técnico Abel Braga, com quem já trabalhou. No último sábado, Vittorio Medioli, novo CEO do Cruzeiro, teve uma reunião com agentes de alguns jogadores e explicou a situação do clube. A indefinição quanto ao futuro, inclusive, tem levado jogadores até mesmo a buscarem rescisão contratual na justiça. Além de Dedé, que tem vínculo até o fim de 2021, jogadores como Henrique e Fred, que interessam ao Fluminense, devem deixar a Toca da Raposa.