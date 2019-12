VEM, MONSTRO! Ídolo posta foto com Vagner Love e torcida pede o seu retorno

O Corinthians está trabalhando duro para montar um elenco muito mais qualificado pensando na próxima temporada. O clube já conseguiu contratar o meia Luan, entretanto, a torcida ainda credita que é necessário investir em outros jogadores para aumentar ainda mais a qualidade técnica do elenco corintiano.

O último título do Campeonato Brasileiro do Corinthians foi em 2017, onde o Alvinegro acabou ganhando o Brasileirão pela sétima vez. Naquele campeonato, um dos grandes destaques era o atacante Jô. Porém, após ser eleito como o craque do Campeonato, o jogador foi contratado pelo Nagoya Grampus, do futebol japonês.

Dois anos após ele deixar o Corinthians ainda continua sendo muito próximo de vários coirntianos. A prova disso é que ele posto nas redes sociais uma foto ao lado de Vilson, Chamacho e Vagner Love, todos que atualmente trabalham no Corinthians. Como já era esperado, a torcida do Timão aproveitou a situação para pedir a sua chegada em Itaquera, já que seria fundamental no esquema tático que vai ser comandado pelo técnico Tiago Nunes em 2020.

”O futebol nos dá também amigos feitos irmãos e com isso ganhei minha primeira afilhada princesa do Dindo Laura. Valeu família seguiremos com fé Deus abençoe vocês”, postou o jogador nas suas redes sociais. Como já era esperado, muitos corintianos aproveitaram a situação para pedir o seu retorno para o Corinthians.

Vale destacar que Jô foi campeão brasileiro em 2017 sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Demonstrando um grande futebol, o seu nome chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira, entretanto, ele preferiu ir para o futebol japonês, onde atua até hoje.