VIROU PIADA! Corinthians provoca o Flamengo após vice no Mundial

Na tarde deste sábado, o Flamengo atuou no Catar contra o Liverpool, em jogo válido pela grande final do Mundial de Clubes. O jogo foi duro, com ambos os times jogando futebol de qualidade, entretanto, o Fla acabou sendo derrotado por 1 a 0, com gol feito por Fimino, na prorrogação.

O Flamengo tinha a oportunidade de conquistar o seu segundo campeonato mundial de clubes, entretanto, isso não aconteceu. Como já era esperado, o clube acabou sendo provocado por muita gente na internet, inclusive pelo Corinthians.

Logo após a conquista do mundial pelo Liverpool, os torcedores do Corinthians foram até a internet para comemorar o feito. Isso porque o Alvinegro continua sendo o último não europeu a conquistar o mundial de clubes. O título do Timão aconteceu em 2012, onde bateu o Chelsea por 1 a 0, com gol anotado pelo atacante Paolo Guerrero.

Na sua conta no Twitter, o Corinthians postou uma com o ator consagrado Jonh Travolta, onde se pergunta: ”Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos TTs Brasil. Alguém sabe o porquê?”, declarou o perfil oficial do Alvinegro.

O Corinthians e Flamengo estão na próxima edição da Libertadores da América. O gigantesp odem acabar se enfrentando, mas para isso acontecer o time paulista precisa primeiramente passar pela pré-Libertadores, algo que é visto como muito difícil. Caso isso ocorra, irá para a fase de grupos da competição continental.