Visando reforçar o ataque, Santos mira contratação de artilheiro do Olimpia-PAR, diz jornalista

​O Santos chega aos últimos dias de 2019 com dois jogadores acertados para a próxima temporada: o lateral-direito Madson e o atacante Raniel são as novidades do Peixe até o momento. Para o torcedor santista, a maior novidade estará no banco de reservas, já que o clube acertou com o técnico português Jesualdo Ferreira para substituir o argentino Jorge Sampaoli.

Já que em 2019 jogadores estrangeiros fizeram sucesso no ​Santos, como Carlos Sánchez e Soteldo, o Peixe parece querer manter a receita. Segundo o jornalista paraguaio ​Alcides Valentín Báez, o clube da Vila Belmiro estaria interessado na contratação do atacante Brian Montenegro, que atualmente defende o Olimpia-PAR.

Ainda segundo o repórter, o Santos teria a concorrência do Vasco para fechar a contratação do atleta de 26 anos. O aval de Jesualdo Ferreira seria determinante para o Peixe avançar ou não nas negociações com a equipe paraguaia. Na última temporada, Brian foi um dos artilheiros do Olimpia, tendo marcado 10 gols em 34 partidas. O jogador começou o ano emprestado ao Talleres-ARG.

🇵🇾 De volta ao país natal após passagens Leeds United e futebol argentino, o atacante Brian Montenegro (26) foi bem no Clausura com 8 gols e 3 assistências. É importante no ótimo do Olimpia. Tem contrato até o final de 2021 e é avaliado em € 400 mil. pic.twitter.com/ltggoBxHC0 — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) December 24, 2019

O jogador que foi revelado pelo Tacuary-PAR, também acumula passagens pelo Libertad, Rubio Ñú e Nacional, todos também do país vizinho. Além disso, defendeu duas equipes no futebol inglês: o West Ham e o Leeds United. Brian Montenegro pode atuar como centroavante ou como ponta pelo lado direito. Eduardo Sasha terminou o ano como o jogador de referência do Peixe dentro da área.