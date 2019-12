Wendel fala sobre chance de trabalhar com Jesus no Fla e Marcos Braz sabe preço do volante

O volante Wendel, ex-Fluminense, fez uma breve passagem pelo Brasil. Nesta sexta-feira (27), o jogador retorna a Lisboa para voltar aos trabalhos com o seu atual clube, Sporting. Após uma boa temporada no time português, o atleta volta focado no clássico contra o Porto, que acontece no dia 5 de janeiro.

Durante entrevista ao ​GloboEsporte.com, Wendel relembrou sua chegada a Portugal e também de quando trabalhou por cinco meses com o técnico Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo. “Queria voltar a trabalhar com o Mister. Foram cinco meses e ele me orientou muito quando cheguei em Lisboa. Pena que foi por pouco tempo”, disse o volante.

No entanto, o atleta desconversou após ser questionado sobre atuar pelo Flamengo em 2020. “Não posso falar sobre isso. Tenho contrato com o Sporting”, afirmou o jogador. O Rubro-Negro chegou a fazer sondagens sobre Wendel, mas o contrato do volante com o clube português vai até 2023 e o Sporting não pretende emprestar o brasileiro. Além disso, a multa rescisória é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 270 milhões.

O jogador, ainda, não escondeu os elogios sobre o Mengão e ainda compartilhou a mesma opinião de Jorge Jesus. “O Flamengo tem um excelente time. Do goleiro ao ponta-esquerda. Se pudesse a Liga Portuguesa, certamente disputaria o título”, confirmou o jogador. O atleta ainda revelou que o time carioca teve uma visibilidade muito grande em Portugal.



O volante começou sua carreira tardia no futebol, com 17 anos foi reprovado nos testes do Benfica, em Lisboa. Porém, ao retornar ao Brasil jogou na base do Tigres do Brasil, de Duque de Caxias. Em pouco tempo chamou atenção de olheiros do Fluminense. O atleta foi contrato em 2015 e permaneceu no Tricolor até 2017. O jogador disputou 58 partidas e cravou 7 gols vestindo a camisa do Flu. Já no Sporting, atuou 48 vezes e marcou 4 gols. Com 22 anos também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 neste ano.

