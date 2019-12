West Ham observa dupla do Flamengo em Doha de olho na janela de transferências

Tem time inglês de olho em dupla que está dando o que falar no ​Flamengo. Conforme apuração do ​90min da Inglaterra, representantes do West Ham estão em Doha, no Qatar, analisando as performances de Gabigol e Bruno Henrique, e o clube poderá fazer uma investida nos brasileiros já na janela de transferências de janeiro.

Nos primeiros 17 jogos da Premier League 2019/2020, a equipe de Manuel Pellegrini marcou apenas 19 gols. Ou seja, o desempenho é bem ruim. Entre os times que estão fora da zona de rebaixamento, se consolidou como aquele de pior saldo. Assim, o desejo é encontrar alguém que divida com Sébastien Haller a tarefa de balançar a rede.

Gabigol foi o maior artilheiro do Brasil em 2009, ficando na ponta da lista dos maiores marcadores no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Tem apenas 23 anos e, em sua primeira passagem pela Europa, não conseguiu ter bom desempenho defendendo a Inter de Milão, dona de seus direitos econômicos, e o Benfica.

⚫️ ¡Los 4⃣ fantásticos! El mejor ataque de Sudamérica: 1⃣8⃣ goles y 1⃣2⃣ asistencias para ganar la #Libertadores.  Gabigol (9⃣⚽️), Bruno Henrique (5⃣⚽️), Everton Ribeiro (3⃣⚽️) y De Arrascaeta (1⃣⚽️) ahora quieren consagrarse en el Mundial de Clubes con @flamengo. pic.twitter.com/bAkCiJrdW9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 20, 2019

Já Bruno Henrique, embora um pouco mais velho (28 anos), foi escolhido o melhor jogador do último Brasileirão. Existe, apenas, uma certeza: que ambos sabem, como poucos, fazer gols.

