Wurth do Brasil abre vagas de emprego em diversos estados

A Wurth do Brasil está oferecendo vagas de emprego em SP, PR, RJ, SC, PE e outros. Saiba mais!

“A Wurth do Brasil, ligada à Adolf Würth GmbH & Co. KG, iniciou suas atividades no País em dezembro de 1972. Sua primeira sede foi instalada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, com apenas 200 m2. A empresa, que teve uma rápida expansão no setor automotivo, ocupa, desde 1986, uma área de 55.000 m2em Cotia, na Grande São Paulo, sendo 25.000 m2 de área construída. Por meio de um atendimento personalizado, a companhia oferece uma extensa gama de produtos inovadores e com a mais alta tecnologia, organizados em sete divisões voltadas ao atendimento de profissionais de segmentos diversos, tais como indústrias, veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, madeireiras, construção civil e revendas. Suas atividades abrangem o comércio de peças de fixação, produtos químicos, ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas e equipamentos de proteção individual. No Brasil, a Wurth atende 180 mil clientes, possui 10.000 produtos e conta com mais de 1.500 colaboradores, sendo que cerca de 1.300 atuam na área de vendas.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (24/12/2019) são:

Vendedor Externo – Curitiba/PR

Vendedor Externo – Ponta Grossa/PR

Vendedor Externo – Londrina/PR

Gerente de Área – Todo Brasil

Vendedor Externo – Minas Gerais

Analista Fiscal – Cotia/SP

Vendedor Externo – Jaboatão dos Guararapes/PE

Eletricista – Cotia/SP

Vendedor Externo – Santa Catarina

Vendedor Externo – Três Rios/RJ

Vendedor Interno (Televendas) – Cotia/SP

Analista De Pricing – Cotia/SP.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Inglês (Intermediário)

Habilitação para dirigir

Disponibilidade para viajar.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio combustível

Carro da empresa

Celular Corporativo

Refeição no local

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale Refeição

Vale-transporte

Veículo de empresa.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/wurth-do-brasil.

