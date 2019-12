Zagueiro de seleção gera divergências na Vila, e futuro é uma incógnita

​O futuro de Jackson Porozo. Esta é uma discussão recorrente nos bastidores da Vila Belmiro e que, volta e meia, vem à tona. Agora, não é diferente. Aos 19 anos, o zagueiro é uma referência dentro das categorias de base do ​Santos, mas seu potencial gera divergências internas.

E que o Jesualdo dê chances pra base… Alex nascimento

Jackson Porozo

Wagner Leonardo

Cadu

Anderson Ceará

Sandry

Wesley Santos

Kaio Jorge

Tailson

Allanzinho

Victor Yan

Lucas Lourenço

Bruno Marques

Patrick Lopes

Marcos Leonardo

Renyer

Ivonei

Gabriel Pirani Entre outros — Wellington (@WellCruz8) December 22, 2019

O presidente do clube, José Carlos Peres, vê no equatoriano um atleta promissor. Porém, até mesmo membros da diretoria não se apaixonaram tanto assim pelo jogador e dizem que, nas próprias equipes inferiores do Peixe, há nomes melhores que ele. Por isso, caso surja uma proposta boa pelo gringo, a tendência é de que possa ocorrer a venda, até para aliviar as finanças santistas.

Eu tbm acho, Porozo é convocado lá na seleção principal e aqui nem subiu pro profissional ainda — Santos FC (@CornetaSantosFC) December 19, 2019

No momento, não existe sequer um valor estipulado, mas sim uma estratégia de negociação. O Santos, a princípio, pretende ficar com parte dos direitos do atleta, que é constantemente convocado para a seleção de base do Equador e, antes mesmo de estrear pelo profissional, também foi chamado para a equipe de cima de seu país em 2019. No início de 2020, Porozo disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, podendo assim ser observado por Jesualdo Ferreira, novo técnico do clube. Com a retomada do chamado time B, ele também deverá virar opção na Copa Paulista e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Isso, claro, se não houver uma transferência.

