​3 razões para acreditar que Neymar pode ser Bola de Ouro em 2020

Jogaço! Paris Saint-Germain e Monaco empatam em 3 a 3, no Parque dos Príncipes, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Em partida super movimentada, aberta do começo ao fim, e grande atuação do brasileiro Neymar, PSG mantém liderança, com 46 pontos, e abre cinco para segundo colocado Olympique de Marselha.

A partida confirmou o ótimo momento que vive o camisa 10 e a mudança que 2020 parece ter sido para o jogador. ​Neymar tem sido mais comprometido com o grupo, participando mais da marcação e recuperação defensiva, distribuindo mais o jogo, tocando mais a bola e tem evoluído ofensivamente. Em alguns momentos, o brasileiro até fez o papel de líder da equipe.

O astro brasileiro tem mudado algumas posturas e demonstra amadurecimento. “Nova década. Novo Neymar?” A resposta ainda não é precisa e 100% confiável, no entanto o atacante tem mudado positivamente e tem mais uma chance de ‘reiniciar’ sua carreira pós-Barcelona. O tempo voa e o sonho de ser Melhor do Mundo fica mais distante a cada temporada. Aos 27 anos, o momento é este.

Jogar bem, sempre jogou – acima dos outros, inclusive.

Problema dele sempre e historicamente é o extra-campo. Agora, tem aniversário da irmã em março, blá-blá-blá… Isso que fode ele. — Marcos Domínguez (@mdominguezbr) January 13, 2020

Em fase de reconciliação com a torcida e mais efetivo, Neymar foi o ponto de desequilíbrio do clube francês no clássico deste fim de semana. O camisa 10 marcou duas vezes e participou diretamente do terceiro gol, mas o árbitro anotou para o zagueiro rival Ballo-Touré. A produtividade ofensiva do brasileiro nunca foi um problema. Na última temporada (2018/2019), o jogador disputou 28 partidas, marcou 23 gols e deu 11 assistências. O número de lesões prejudicou o craque.

Por outro lado, a postura de Neymar tem sido diferente, e caso mantenha o “novo estilo”, o atacante tem tudo para brigar pela Bola de Ouro em 2020. Primeiro, o seu comportamento em campo deve permanecer. O brasileiro tem dado carrinhos, cumprido sua função tática defensiva e ofensivamente e tem liderado os companheiros do PSG. Assim, a qualidade do camisa 10 vai se sobressair e as estatísticas vão melhorar.

Segundo, o atleta deve manter a boa conduta fora das quatro linhas também. O jogador vem reconquistando os torcedores e recebendo elogios, inclusive da principal organizada do PSG: Ultras. O momento é para “esquecer o mundo” e focar somente em jogar bola. Neymar, pela qualidade individual que tem, é um exemplo natural. A sua atitude dentro e fora de campo mudam o patamar de qualquer time no mundo. “Se ele faz um esforço: todos são obrigados a segui-lo”, afirmou Verrati depois da vitória contra o Saint-Étienne.

Por fim, Neymar tem que cuidar da parte física e mental. O jogador passou suas férias no Brasil e chegou destruindo na Europa. De acordo com o técnico Thomas Tuchel, o camisa 10 manteve um treinamento individual nas férias, um programa de recuperação, com o acompanhamento de um personal. A atitude mostra profissionalismo e compromisso com o elenco e também com sua carreira.

Neymar voltou a ser Neymar!

Tá jogando muito… — Anderson Bandeira (@Bandeira_Ander) January 13, 2020





O craque esteve fora de grandes momentos do Paris Saint-Germain e precisa se recuperar com diretoria, elenco e também para o mundo. O talento natural de Neymar é inegável, mas sem esforço e dedicação, o brasileiro nunca vai ser melhor do mundo.