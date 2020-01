​5 clubes em que Diego Souza cairia bem

Em reunião nesta segunda-feira (06), ​Botafogo e Diego Souza entraram em acordo pela rescisão contratual do jogador. As conversas estavam acontecendo desde o final da temporada passada e a falta de um acerto em relação à redução salarial dificultaram a permanência do atacante em General Severiano.

O alvinegro carioca gastaria cerca de 11 milhões de reais para manter o camisa 9 até o final de seu contrato, que terminaria no final de 2021. A multa paga pela rescisão é muito inferior a esta quantia. Livre no mercado, Diego Souza pode acertar com qualquer equipe e já tem clube interessado no centroavante. Confira a lista:

1. Sport

Com boa passagem pelo rubro-negro pernambucano, Diego Souza tem grande aceitação da torcida. A diretoria do clube já demonstrou interesse em contar com o atacante na disputa pela Série A do Campeonato Brasileiro 2020.

2. Atlético Goianiense

O Atlético Goianiense precisa se reforçar para a disputa da elite do futebol brasileiro e contar com um camisa 9 experiente e com larga trajetória em grandes times pode ajudar o clube em sua adaptação. A dificuldade vem das limitações de orçamento do Dragão.

3. Ceará

O ​Ceará contratou para a atual temporada o centroavante Rodrigão, do Santos, e poderia utilizar Diego Souza como um ‘atacante’, com boa finalização e visão de jogo, o ex-Botafogo atuaria atrás do camisa 9 ou mais aberto pelos lados do campo.

4. Coritiba

O alviverde curitibano tem muitas limitações financeiras, mas tem trabalhado para melhorar o plantel e recentemente sondou o atacante Berrío, do Flamengo. A gerência de futebol do clube sabe que precisa de bons reforços para continuar na elite. O fato de o atleta ter trabalhado com o técnico Eduardo Barroca em General Severiano pode pesar.

5. Vasco

Retorno? Em fase de reformulação e com o ‘artilheiro garantido’ com a contratação do centroavante German Cano, o ​Vasco tem carências no elenco e ainda precisa se reforçar. A chegada de um atleta experiente e com passagem no clube, em caso de redução salarial, poderia ser uma boa para o clube e jogador.