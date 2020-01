​5 goleiros para o Galo ir atrás no mercado

O ​Atlético-MG procura um novo goleiro! O treinador Rafael Dudamel pediu ao departamento de futebol do clube que procurasse um atleta experiente para a posição. O comandante venezuelano confia no jovem Michael e espera a recuperação de ‘São Victor’, mas com a possível saída de Cleiton para o Red Bull Bragantino, acredita que vai precisar de um outro nome. Confira cinco goleiros que cairiam bem no Galo.

Rafael (Cruzeiro)

Rafael comunicou o ​Cruzeiro que tem interesse em ​defender outro clube em 2020. O goleiro de 30 anos foi revelado pela Raposa e nunca atuou por outra equipe, mas sempre teve status de reserva imediato de Fábio. O arqueiro busca protagonismo e aparece como uma boa opção de mercado.

Gatito Fernández (Botafogo)

O paraguaio não teve o seu melhor desempenho na temporada passada, mas é uma ótima alternativa para qualquer clube brasileiro. Aos 31 anos, Gatito Fernández tem contrato até o final do ano com o ​Botafogo e a expectativa do alvinegro carioca é negociá-lo.

Tiepo (Chapecoense)

O goleiro da ​Chapecoense foi um dos poucos jogadores que se destacaram no clube catarinense em 2019. Tiepo tem apenas 21 anos e tem interessado outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de retornar à elite do futebol brasileiro agrada a promessa.

Tadeu (Goiás)

Tadeu foi, junto ao atacante Michael, um dos grandes destaques do ​Goiás na temporada passada. O goleiro fez incríveis 95 defesas difíceis no último Brasileirão e chega valorizado em 2020. O atleta de 27 anos foi, para muitos, o melhor arqueiro de 2019.

Ivan (Ponte Preta)

Titular da Seleção Brasileira Sub-23 e dado como uma das grandes revelações da posição nos últimos anos, Ivan é observado no mercado nacional e internacional. A promessa da Ponte Preta tem se destacado e a tendência é que seja negociado ainda durante a disputa do Pré-Olímpico.