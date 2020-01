​5 possíveis destinos para Fred após falta de acordo com o Cruzeiro

Sem acerto, ​Cruzeiro libera atacante Fred de treinamentos na Toca da Raposa até a próxima segunda-feira (20). O camisa 9 não aceitou redução drástica em seu salário devido as dívidas do clube com o jogador e seu estafe. O atleta de 36 anos interessa outros times da elite do futebol brasileiro e pode deixar a Raposa. Confira cinco possíveis times em que o centroavante cairia bem.

Fluminense

Ídolo do Tricolor das Laranjeiras, Fred tem muita identificação com o ​Fluminense e já demonstrou interesse em retornar ao clube. A realidade financeira do time carioca também não é das mais fáceis, mas o reconhecimento e o carinho da torcida podem fazer a diferença em uma eventual negociação.

Palmeiras

O camisa 9 nunca atuou em um clube do estado de São Paulo e o salário não seria um problema para o ​Alviverde. Fred tem muita experiência e poderia ajudar o técnico Vanderlei Luxemburgo na busca pela Libertadores da América. A princípio, o treinador quer implantar um sistema mais leve e rápido no time, mas a falta de um artilheiro que tenha confiança da torcida poderia facilitar a adaptação do jogador.

Grêmio

O ​Imortal tentou a contratação do centroavante Pedro, da Fiorentina, mas o artilheiro deve fechar com o Flamengo. Sem Diego Tardelli e com o questionado André, Fred poderia pintar em Porto Alegre como uma boa opção para o ataque do treinador Renato Portaluppi.

Corinthians

O Timão conta com três centroavantes no atual plantel, mas Gustagol recebeu propostas da Ásia e pode deixar o ​Corinthians. O argentino Boselli não caiu nas graças da Fiel e Vagner Love ainda não conseguiu reencontrar o bom futebol de outras épocas. Fred faria no alvinegro papel semelhante ao que Marco Ruben fazia no Athletico de Tiago Nunes.

Internacional

O técnico Eduardo Coudet convenceu o artilheiro Guerrero a continuar no Beira Rio. Assim, o treinador argentino deve ter o seu camisa 9 para a temporada, mas ter uma opção para o peruano, que é nome certo na lista de convocados, é uma boa para o novo comandante do ​Internacional.