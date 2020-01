​5 possíveis destinos para Rafael após ‘falta de interesse’ de seguir no Cruzeiro

O goleiro Rafael comunicou o ​Cruzeiro sobre o seu desejo de mudar de ares em 2020. O jogador de 30 anos foi revelado pelo clube celeste e nunca defendeu outra camisa, no entanto, o atleta sempre teve status de reserva imediato de Fábio e espera ter mais ​protagonismo ‘daqui para a frente’ em sua carreira. Confira cinco possíveis times em que o camisa 1 cairia bem.

Fluminense

O ​Fluminense sofreu com a falta de goleiros em 2019. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras tem confiança no titular Muriel, mas não tem nenhum reserva imediato e acabou tendo problemas após lesão do camisa 27 em novembro da temporada passada.

Sport Recife

O Sport chegou à elite do futebol brasileiro e vem reforçando o seu plantel. Rafael é um goleiro experiente e multicampeão pelo Cruzeiro. A experiência vencedora poderia ajudar o clube pernambucano em sua trajetória e o jogador conseguira o protagonismo que almeja.

Palmeiras

O ​Palmeiras demonstrou interesse em contar com Rafael ainda no final da temporada passada. A diretoria do Verdão pensou no goleiro para revezar com Weverton, nome presente na Seleção Brasileiro, e também pela ‘necessidade’ após não renovação do vínculo com Fernando Prass. O Alviverde não fez nenhuma proposta pelo jogador.

Botafogo

O ​Glorioso ainda não tem certeza do futuro do paraguaio Gatito Fernández. O goleiro tem contrato até o final do ano e a saúde financeira do clube não permite grandes ‘loucuras’ para manter o ídolo. Neste cenário, Rafael entraria como postulando ao cargo e, em boa negociação, estaria nos padrões do orçamento da equipe.

Fortaleza

O ​Fortaleza tem o goleiro Marcelo Boeck, um dos ídolos recentes do Tricolor, mas não tem um grande reserva. O calendário mais exigente em 2020 deve obrigar o ex-goleiro Rogério Ceni a rodar mais o elenco e ter boas opções é fundamental para um time que vai participar de sua primeira competição internacional.