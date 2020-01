​5 possíveis destinos para Thiago Neves após rescisão com o Cruzeiro

Livre no mercado! Thiago Neves rescinde com o ​ ​Cruzeiro​ e pode assinar com qualquer outro clube. O meio-campista de 34 anos entrou em acordo parcial com a Raposa e está à disposição do mercado nacional e internacional. A resolução, inclusive, já consta no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. Confira cinco possíveis times em que o meia cairia bem.

Grêmio

O treinador Renato Portaluppi sempre se mostrou como um admirador do futebol de Thiago Neves e não seria surpresa para ninguém se o meia acabar defendendo o ​Grêmio em 2020. O Imortal está em fase de ‘remontagem’ do elenco e precisa de um substituto para o meio-atacante Luan, que foi para o Corinthians, e para o jovem Jean Pyerre, lesionado.

River Plate

O River Plate espera se reforçar ainda mais para buscar mais títulos sob comando do técnico Marcelo Gallardo. Os representantes dos Millonarios entraram em contato com o estafe do meio-campista ainda no final da última temporada e, agora, com Thiago Neves livre no mercado, podem retomar as conversas.

Corinthians

O ​Corinthians demonstrou interesse no meia Thiago Neves em 2018 e novos rumores surgiram na última temporada, mas o preço do jogador sempre foi um empecilho. Porém, com o meia livre no mercado, as conversas podem avançar. O experiente meio-campo já falou sobre sua vontade de defender o Alvinegro e poderia jogar aberto ao lado de Luan.

Boca Juniors

O Boca Juniors seguiu o arquirrival e pode entrar na briga pelo meio-campo Thiago Neves. A diretoria dos xeneizes aguardava o desfecho da situação do atleta com a Raposa e também deve procurar os representantes do meia nos próximos dias. A ideia é dar mais experiência ao time e qualidade ao setor de criação e armação.

Internacional

A diretoria do ​Internacional investiu em um treinador com uma filosofia diferente do habitual no Colorado. O argentino Eduardo Coudet chega com a missão de fazer o time mais ofensivo, agressivo e que tenha o controle da bola. Neste cenário, Thiago Neves entra como uma possibilidade no meio de campo, sendo um “substituto de luxo” de D’Alessandro e uma opção para outras posições centrais de criação.