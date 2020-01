​5 timaços que “deveriam” ter ganhado a Champions, mas perderam a final

A Liga dos Campeões é o maior torneio de clubes do mundo e entretém milhões de torcedores ao redor do planeta. Os grandes confrontos, os clássicos continentais, as super estrelas, os estádios lotados, as decisões, as vitórias e as frustrações. A ‘Orelhuda’ pode trazer muita felicidade e glória, mas também deixa cicatrizes eternas naqueles que chegam tão próximo da taça, mas não ficam com o título. Confira 5 times que “deveriam” ter ganhado a Champions, mas perderam a final.

Barcelona (1985/1986)

O Barcelona chegou à decisão da Liga dos Campeões de 1986 como favorito absoluto, mas perdeu de forma inacreditável para o Steaua Bucareste, da Romênia. A partida foi decidida nos pênaltis após 0 a 0 no tempo regulamentar. A zebra é considerada uma das maiores da história do torneio e surpreendeu até os vencedores, considerando que o time era formado por funcionários do Exército Comunista do país. À época, representou ainda um triunfo esportivo dos comunistas sobre os capitalistas.

Milan (1992/1993)

O Milan perdeu a grande decisão da Champions de 1993 por 1 a 0, no Estádio Olímpico (ALE), para o Olympique de Marseille. As duas equipes eram extremamente fortes e poderiam ficar com a taça dentro de campo, no popular “jogo jogado”, “na bola”, no entanto, um escândalo de corrupção e suborno envolvendo jogadores e dirigentes de ambos os clubes manchou o único título conquistado por uma equipe francesa na história da Liga dos Campeões.

Juventus (1996/1997)

A Juventus é a equipe que mais perdeu finais de Liga dos Campeões. No total, foram cinco vice-campeonatos. A Velha Senhora tem um largo histórico de derrota em finais e contra o Borussia Dortmund, em 1997, não foi diferente. O time comandado por Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero e Christian Vieri viu o título escapar de forma rápida e até fácil para os alemães. Em 34 minutos, o placar marcava 2 a 0 para os aurinegros, e apesar da reação aos 20 do segundo tempo, Ricken, do BVB, matou a partida em 3 a 1.

Milan (2004/2005)

O Milan retorna a lista em uma das finais mais eletrizantes de todos os tempos na Liga dos Campeões para perder para o Liverpool. Favoritos, os italianos destruíram os ingleses nos primeiros 45 minutos e abriram 3 a 0 no placar do Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia. As equipes voltam para o segundo tempo e a expectativa dos presentes era de assistir uma das maiores goleadas da história da competição, mas em seis minutos (54, 56 e 60), os Reds empataram a partida e forçaram a disputa por pênaltis – vencida pela ‘Fênix’ depois de 21 anos de jejum.

Bayern de Munique (2011/2012)

O Chelsea fez o inimaginável. Os Blues não eram cotados nem para disputar a final no Estádio Allianz Arena, na Alemanha, e saíram da competição com o tão sonhado título. A campanha dos ingleses foi de superação e muito sofrimento, enquanto o Bayern de Munique passava dos adversários com relativa tranquilidade. Os alemães até chegaram a colocar as mãos na taça, com o gol do atacante Müller aos 83 minutos, mas a cabeçada de Didier Drogba aos 88 deixou tudo igual, e nos pênaltis, Petr Cech se consagrou e garantiu a Liga dos Campeões inédita para os ingleses.