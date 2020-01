​Agüero desbanca lendas e vira o maior artilheiro estrangeiro da Premier League; veja o top 5

Sergio Agüero é um dos maiores jogadores do ​Manchester City e a cada partida se consolida na história da Premier League. Neste domingo (12), o argentino marcou mais um hat-trick e ajudou os citizens a massacrarem o Aston Villa, fora de casa, por 6 a 1, pela 22ª rodada do campeonato. Com os três gols, o camisa 10 ultrapassou lendas do futebol mundial e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da competição.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

No total, o atacante marcou 177 gols em 255 partidas na Premier League. O argentino superou o craque francês Thierry Henry, que anotou 175 tentos em 258 jogos, e era o atleta ‘não inglês’ com mais gols. Aos 31 anos, Agüero tem o mesmo número de gols que Frank Lampard, ocupando a quinta posição no ranking geral.

Top 5 de maiores artilheiros estrangeiros:

​1. Sergio Agüero​ ​177 gols (255 partidas) ​2. ​Thierry Henry ​175 gols (258 partidas) ​3. ​Robin van Persie ​144 gols (280 partidas) 4.​ ​Jimmy Floyd Hasselbaink ​127 gols (288 partidas) 5.​ ​Robbie Keane ​126 gols (349 partidas)

2012 – City 3×2 QPR • Aguero marca o gol daquele título histórico. 2017 – Napoli 2×4 City • Aguero marca e se torna o maior artilheiro da história do Clube. 2020 – Villa 0x5 City • Aguero marca e se torna o maior artilheiro não-ingles da história da PL NGM CONTOU, EU VI!! — Matheus Poke™ (@matheuspokw) January 12, 2020