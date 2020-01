​Athletico faz nova investida por zagueiro do Cruzeiro

Em fase de reformulação do elenco, o ​Athletico voltou a tentar a contratação do zagueiro Cacá, do ​Cruzeiro. O Furacão fez uma proposta pelo jogador em dezembro da temporada passada, mas os números não agradaram a diretoria mineira. A oferta atual também foi recusada.

A primeira proposta do rubro-negro paranaense foi de 2 milhões de euros (cerca de R$9,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Agora, o clube retomou as conversas e pediu 100% dos direitos do atleta de 20 anos pela mesma quantia oferecida na primeira tentativa. Ambas foram recusadas.

Boa! Ou faz proposta decente, ou então, esquece! — #PeloCruzeiro (@claudetema1) January 31, 2020

Em um processo interno, a negociação precisaria passar pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro e também pelo Núcleo Diretivo Transitório. O presidente do núcleo, Saulo Fróes, descartou a transação pelos valores apresentados e disse que a “proposta é praticamente estúpida, ridícula”.

O cartola acrescenta que não quis abrir conversas e que a expectativa da venda do atleta é para a Europa. O desejo do Cruzeiro era manter Cacá, mas a atual situação financeira não permite o status de “inegociável” para nenhum jogador do plantel.

“O que temos em mente é bem superior ao que o Athletico pediu. Foi ventilada uma proposta da Europa, e, se ela chegar, há possibilidade de o Cacá ser vendido, sim. Mas ela tem que chegar”, salientou.

Vender agora para quê?

Tem chance de vender por muito mais no fim do ano. Vai se valoriza muito do lado Leo.

Excelente zagueiro — Jonathan Nazareth (@Jonathanremidio) January 31, 2020

O zagueiro não desconsidera a possibilidade de deixar a Toca da Raposa, no entanto, não demonstrou interesse em ir para o Athletico Paranaense. Atualmente, Cacá é titular do Cruzeiro ao lado do experiente Léo na equipe comandada por Adilson Batista.