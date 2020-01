​Bahia vai inaugurar CT com hotel 4 estrelas para torcedores: “Sem exagero”

Neste sábado (11), o ​Bahia vai inaugurar o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, homenagem ao técnico campeão brasileiro pelo clube em 1988. O novo CT fica localizado no município de Camaçari, a cerca de 60 KM da Arena Fonte Nova, e é popularmente chamado de Cidade Tricolor.

A nova casa do Esquadrão vai atender aos jogadores, diretoria, comissão técnica, funcionários e ainda torcedores e demais pessoas que desejarem ficar no “Hotel do Futebol”. O espaço vai estar disponível quando o time não estiver concentrado ou entre períodos de treinamento.

Os hóspedes utilizarão os mesmos espaços que os jogadores e poderão “viver o dia a dia de um time de futebol”, afirmou Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, em entrevista ao ​UOL Esporte.

“Por exemplo: grupos que, ao invés de comemorar o aniversário numa casa de festa, queiram levar dez amigos para se hospedar no Hotel do Futebol e passar de sexta a domingo com atividades, jogando bola, treinando como eles treinam, no campo que eles treinam, almoçando no refeitório que eles almoçam, dormindo no quarto de um jogador… Quarto de Gregore, de Gilberto… Estará na placa: ‘Esse é o quarto de Gilberto’, e o jovem vai estar dormindo na cama que eles dormem. Ele vai ligar a televisão e vai ter um vídeo de Gilberto falando: ‘Esse é meu quarto, cuide bem dele, deixe tudo arrumado na saída porque daqui a pouco estou de volta’”, completou.

O mandatário explicou que a ideia de abrir o hotel feito para os jogadores para as ‘pessoas comuns’ veio ainda no período de construção da Cidade Tricolor, com a percepção de que o espaço ficaria muito tempo livre (sem o elenco).

“Quando isso foi ficando pronto, vimos que a ocupação daria 3 ou 4% só, 5% no máximo. É só em concentração ou momentos em que se trabalha, por exemplo, num turno manhã e tarde, e no intervalo eles descansam no quarto. Então, a gente montou uma estrutura de hotelaria muito boa, mas com pouca intensidade de ocupação. E, por outro lado, pegamos experiências de torcedores que querem viver uma experiência do dia a dia de um clube de futebol, viver o dia de um jogador, onde ele treina, joga, come, se hospeda, e também pegamos experiências de acampamentos juvenis, que tem muito pelo Brasil”, ressaltou.

O hotel classificado como 4 estrelas pelo Bahia vai contar com 57 quartos, sendo 27 (26 duplos e um individual) para o elenco profissional. Os outros 30 (quádruplos) são para as categorias de base. A Cidade Tricolor ainda terá medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica, água e área útil dentro dos aposentos, além de climatização, serviço de lavanderia, TV por assinatura e acesso à internet.

“A gente precisava dar aos jogadores uma qualidade de hospedagem boa, mas nada exagerado porque faz parte da política do clube. A ideia era fazer uma coisa confortável, mas que ele (jogador) entenda que não somos um clube rico”, destacou o presidente tricolor.

O clube vai passar mais informações no final do mês. Inicialmente, o hotel vai atender grupos de pelo menos 20 pessoas. A ideia é que a Cidade Tricolor atenda menos pessoas em um segundo momento. O presidente ressalta que todos são bem-vindos e que os sócios do tricolor terão descontos na hospedagem.

“Por enquanto, só grupos. A gente vai abrir período para hospedagens específicas, mas vai ser condicionada a fechar um grupo. Por exemplo, primeiro fim de semana de fevereiro, vamos abrir 40 vagas, mas no mínimo tem que ter 20 pessoas. Se tiverem hospedagens muito isoladas, o custo começa a não valer a pena. As hospedagens são em grupos. Individualizadas, não. Mas vai poder. Se você tem dois filhos e quer vir com eles, a gente vai abrir essa possibilidade. Mas ela está condicionada a formar o grupo. Vamos divulgar isso tudo no fim de janeiro”, encerrou.