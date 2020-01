​Bangu x Fluminense | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste domingo (26), o Bangu recebe o ​Fluminense, no Estádio de Moça Bonita, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Os dois times ainda não perderam na competição. O alvirrubro empatou os dois primeiros confrontos e soma dois pontos no Grupo A. Do outro lado, o tricolor ganhou da Cabofriense e da Portuguesa-RJ e tem 6 pontos no Grupo B.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Bangu x Fluminense Motivo: 3ª rodada do Campeonato Carioca Data: 26/01/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: Estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Marcelo de Lima Henrique Onde assistir: Premiere, na TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Bangu ainda não perdeu no Campeonato Carioca de 2020, mas também não ganhou. O time de Eduardo Allax tem conseguido se defender com muita eficiência, mas sofre no ataque. A equipe marcou apenas um gol na competição e tem muitas dificuldades na armação e criação de jogadas.

Por sua vez, o Fluminense também não tem sido brilhante, mas tem sido letal em suas oportunidades e venceu os dois primeiros adversários. O técnico Odair Hellmann ainda procura o time ideal e deve mexer no time contra o Bangu. A quantidade de jogos deste início de temporada também “obrigam” o treinador a mudar a equipe.

​Provável Bangu ​A Atualizar. ​Provável Fluminense Marcos Felipe; Gilberto (Igor Julião), Luccas Claro, Digão, Egídio (Orinho); Hudson, Nenê; Matheus Alessandro, Felippe Cardoso (Miguel), Lucas Barcelos.​

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Bangu Fluminense​ ​Vasco 2 x 1 Bangu (07/04/2019) ​Avaí 1 x 1 Fluminense (01/12/2019) ​Maricá 3 x 0 Bangu (03/07/2019) ​Fluminense 0 x 0 Fortaleza (04/12/2019) ​Bangu 0 x 3 Maricá (11/07/2019) ​Corinthians 1 x 2 Fluminense (08/12/2019) ​Vasco 0 x 0 Bangu (19/01) ​Cabofriense 0 x 1 Fluminense (19/01) ​Resende 1 x 1 Bangu (23/01) ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa-RJ (23/01)

NOSSO PALPITE

O Bangu tem se defendido de todas as formas possíveis, mas gera pouco ou quase nenhum perigo aos adversários. A equipe tem claras limitações e ainda não encontrou um jeito de ‘incomodar’ com efetividade os adversários. Por sua vez, o Fluminense também tem dificuldades para criar boas jogadas, mas tem aproveitado os lances e definido as partidas.

Palpite final: Bangu 0 x 1 Fluminense