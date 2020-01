​Barcelona desiste de Aubameyang e foca em atacante que vem se destacando em La Liga

O Barcelona precisa de um ‘camisa 9’. A equipe blaugrana perdeu o centroavante Luis Suárez por conta de uma grave lesão muscular e ​precisa de um substituto à altura ainda nesta janela de transferências. O uruguaio não vai estar à disposição ao menos por quatro meses.

De acordo com o ​Sport, diário espanhol, o clube de Messi tem interesse no atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, do Valência. A princípio, o Barça gostaria de contar com Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, mas desistiu do negócio e deixou o caminho livre para o Paris Saint-Germain, outro suposto interessado em contratá-lo.

Os rumores indicavam que o gabonês seria o substituto do camisa 9 de 33 anos. Aubameyang teria gostado da ideia de se mudar para o Camp Nou e o clube acreditava que o nome se encaixaria perfeitamente no ataque com Lionel Messi e Griezmann.

Por outro lado, os últimos acontecimentos sugerem o contrário. O noticiário do Barça afirmou que a equipe de Quique Setién vai se esforçar para contar com o matador Rodrigo e que deixou o artilheiro dos Gunners de lado. A negociação trata-se de uma ‘jogada de mercado’.

O Barcelona quer contratar o artilheiro hispano-brasileiro por empréstimo, pagando o seu salário e uma taxa de transferência, com opção de compra no verão europeu. Assim, o clube ‘garantiria’ um artilheiro até o final da temporada e poderia focar os investimentos no atacante Lautaro Martínez para 2020/2021.

A ideia da transação é não gastar muito dinheiro agora e investir apenas em uma grande negociação, considerando que o Arsenal não vai liberar o seu principal artilheiro facilmente e que o foco é o argentino de 22 anos da Inter de Milão. Martínez é 8 anos mais novo que o camisa 14 dos londrinos.

A falta de interesse do Barcelona em Aubameyang seria uma boa notícia para o treinador Mikel Arteta, no entanto, o PSG surgiu como novo candidato à contratação do artilheiro. Inclusive, o clube francês já entrou em contato com os representantes do jogador para discutir um possível empréstimo, com passe fixado. O interesse é antigo e o atleta de 30 anos vê com bons olhos.

Barcelona querendo assinar um “jogador 9” e vão atrás de Rodrigo, tendo Timo Werner voando na Bundesliga disponível por apenas 60 milhões de euros 臘‍♂ — Matthews (@Mats_Ar) January 21, 2020

O Paris Saint-Germain precisa de um ​substituto para Edinson Cavani, que deve deixar o clube, mas não pretende investir pesado neste mês de janeiro. Os franceses devem solicitar o empréstimo e esperar para efetivar uma oferta de compra na próxima temporada.